https://ria.ru/20231211/medvedev-1915129749.html
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:00
2023-12-11T17:00
2023-12-11T17:20
дмитрий медведев
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.В ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин - не просто лидер России, но и мощный политик с колоссальным опытом, которому "еще очень многое нужно сделать"."Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231211/monitoring-1915089090.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, владимир путин
Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах
Медведев уверен в результатах президентских выборов, в победе Путина
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.
В ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин - не просто лидер России, но и мощный политик с колоссальным опытом, которому "еще очень многое нужно сделать".
"Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", - сказал Медведев.
В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы