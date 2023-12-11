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Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах - РИА Новости, 11.12.2023
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17:00 11.12.2023 (обновлено: 17:20 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/medvedev-1915129749.html
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:00
2023-12-11T17:20
дмитрий медведев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.В ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин - не просто лидер России, но и мощный политик с колоссальным опытом, которому "еще очень многое нужно сделать"."Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, владимир путин
Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин
Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах

Медведев уверен в результатах президентских выборов, в победе Путина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.
В ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин - не просто лидер России, но и мощный политик с колоссальным опытом, которому "еще очень многое нужно сделать".
"Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", - сказал Медведев.
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Вчера, 15:06
 
Дмитрий МедведевРоссияВладимир Путин
 
 
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