https://ria.ru/20231211/medvedev-1915129749.html

Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах

Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев уверен в победе Путина на президентских выборах

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:00

2023-12-11T17:00

2023-12-11T17:20

дмитрий медведев

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.В ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин - не просто лидер России, но и мощный политик с колоссальным опытом, которому "еще очень многое нужно сделать"."Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231211/monitoring-1915089090.html

россия

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, владимир путин