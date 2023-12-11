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Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год - РИА Новости, 11.12.2023
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08:49 11.12.2023 (обновлено: 09:09 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/mariupol-1914999032.html
Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год - РИА Новости, 11.12.2023
Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом, сообщил... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:49
2023-12-11T09:09
мариуполь
россия
марат хуснуллин
жкх
экономика
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания", - написал Хуснуллин в Telegram-канале по итогам поездки в Мариуполь. По его словам, уже в 90% жилых домов города подается тепло, запущены все котельные. "В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал вице-премьер.Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств."Но тут уже есть видимые результаты: в Приморском парке, например, сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны. Здесь же побывал на площадке строительства Нахимовского военно-морского училища", - рассказал он.
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мариуполь, россия, марат хуснуллин, жкх, экономика
Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, ЖКХ, Экономика
Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год

Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов специалистами ППК "Единый заказчик" в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов специалистами ППК "Единый заказчик" в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«
"В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания", - написал Хуснуллин в Telegram-канале по итогам поездки в Мариуполь.
По его словам, уже в 90% жилых домов города подается тепло, запущены все котельные.
"В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал вице-премьер.
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Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств.
"Но тут уже есть видимые результаты: в Приморском парке, например, сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны. Здесь же побывал на площадке строительства Нахимовского военно-морского училища", - рассказал он.
 
МариупольРоссияМарат ХуснуллинЖКХЭкономика
 
 
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