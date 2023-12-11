Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 11.12.2023 (обновлено: 18:38 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/lula-1915140707.html
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:34
2023-12-11T18:38
в мире
бразилия
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo. "Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва. — Прим. ред.) ему отказал", — говорится в публикации.Уточняется, что просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии и представители МИД страны участвовали в саммите Меркосур. Кроме того, время и обстоятельства встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета. Он приземлился в Бразилии в субботу в 20:15 и вылетел через два часа.Это не первый подобный инцидент между лидерами двух стран. В мае во время саммита G7 в Хиросиме Лула да Силва сообщил, что Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним встречу. Позднее в рамках этого же мероприятия бразильский лидер не подошел поприветствовать украинского президента. Как уточнило издание La Razon, Лула да Силва продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.В апреле президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять противостояние. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт, взять на себя ответственность за продвижение переговоров, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения спецоперации. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230805/peregovory-1888398995.html
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
бразилия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_212cd8628389abb72f122007c655b852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, украина
В мире, Бразилия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ

O Globo: Лула отказал Зеленскому во встрече перед визитом последнего в Аргентину

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo.
«
"Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва. — Прим. ред.) ему отказал", — говорится в публикации.
Уточняется, что просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии и представители МИД страны участвовали в саммите Меркосур.
Кроме того, время и обстоятельства встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета. Он приземлился в Бразилии в субботу в 20:15 и вылетел через два часа.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине
5 августа, 21:58
Это не первый подобный инцидент между лидерами двух стран. В мае во время саммита G7 в Хиросиме Лула да Силва сообщил, что Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним встречу. Позднее в рамках этого же мероприятия бразильский лидер не подошел поприветствовать украинского президента. Как уточнило издание La Razon, Лула да Силва продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.
В апреле президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять противостояние. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт, взять на себя ответственность за продвижение переговоров, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения спецоперации. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за тем, как президент Джо Байден подписывает гостевую книгу в Мариинском дворце во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру
16 августа, 08:00
 
В миреБразилияВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала