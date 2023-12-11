СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
O Globo: Лула отказал Зеленскому во встрече перед визитом последнего в Аргентину
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo.
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"Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва. — Прим. ред.) ему отказал", — говорится в публикации.
Уточняется, что просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии и представители МИД страны участвовали в саммите Меркосур.
Кроме того, время и обстоятельства встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета. Он приземлился в Бразилии в субботу в 20:15 и вылетел через два часа.
Это не первый подобный инцидент между лидерами двух стран. В мае во время саммита G7 в Хиросиме Лула да Силва сообщил, что Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним встречу. Позднее в рамках этого же мероприятия бразильский лидер не подошел поприветствовать украинского президента. Как уточнило издание La Razon, Лула да Силва продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.
В апреле президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять противостояние. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт, взять на себя ответственность за продвижение переговоров, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения спецоперации. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.