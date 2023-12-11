https://ria.ru/20231211/lula-1915140707.html

СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ

СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ

Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:34

2023-12-11T17:34

2023-12-11T18:38

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ, пишет газета O Globo. "Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва. — Прим. ред.) ему отказал", — говорится в публикации.Уточняется, что просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии и представители МИД страны участвовали в саммите Меркосур. Кроме того, время и обстоятельства встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета. Он приземлился в Бразилии в субботу в 20:15 и вылетел через два часа.Это не первый подобный инцидент между лидерами двух стран. В мае во время саммита G7 в Хиросиме Лула да Силва сообщил, что Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним встречу. Позднее в рамках этого же мероприятия бразильский лидер не подошел поприветствовать украинского президента. Как уточнило издание La Razon, Лула да Силва продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.В апреле президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять противостояние. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт, взять на себя ответственность за продвижение переговоров, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения спецоперации. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230805/peregovory-1888398995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, украина