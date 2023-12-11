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Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок - РИА Новости, 11.12.2023
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15:22 11.12.2023 (обновлено: 16:59 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/lodki-1915093974.html
Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок
Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок
Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:22
2023-12-11T16:59
владимир путин
россия
безопасность
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир Путин."Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", - добавил президент.
https://radiosputnik.ru/20231211/putin-1915097232.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок

Путин: сейчас одновременно строятся еще пять подводных лодок класса "Ясень-М"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск на производственном объединении Севмаш в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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