https://ria.ru/20231211/lodki-1915093974.html

Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок

Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок - РИА Новости, 11.12.2023

Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок

Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:22

2023-12-11T15:22

2023-12-11T16:59

владимир путин

россия

безопасность

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир Путин."Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", - добавил президент.

https://radiosputnik.ru/20231211/putin-1915097232.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, безопасность