Путин рассказал о строительстве новых подводных лодок
Путин: сейчас одновременно строятся еще пять подводных лодок класса "Ясень-М"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", - добавил президент.