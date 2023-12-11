Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/lgoty-1915193633.html
Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE
Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE - РИА Новости, 11.12.2023
Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE
Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:57
2023-12-11T22:57
экономика
технологии
чукотка
дальний восток
россия
антон силуанов
владимир путин
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В начале ноября Минцифры РФ опубликовало законопроект, согласно которому предлагалось убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году. "На что еще хотел бы обратить внимание? Говорили о необходимости дополнительных объемов денег на интернет… На следующий год мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В этой связи выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить как раз на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия", - сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны РФ. "Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В это части ресурс найдем", - добавил он. Силуанов также напомнил, что на программу социально-экономического развития арктической зоны РФ в бюджете предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей в год, в том числе на финансирование закрытых административно-территориальных образований. Министр также обратил внимание на наличие большого числа территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока и Арктики. &quot;Позиция Минфина всегда заключалась в следующем: если мы предоставляем льготы, то в объеме не меньше этих льгот предприятия должны вкладываться в развитие инфраструктуры. Да, этот вопрос у нас пока обсуждается еще с нашими коллегами по министерствам и ведомствам, но мне кажется, что он абсолютно правильный - если мы предоставляем преференции, то в объеме этих преференций должны вкладываться и предприятия в инвестиции, и в новые рабочие места, и, конечно, инфраструктуру. Здесь есть возможность для развития инфраструктуры в рамках этих ресурсов&quot;, - сказал он.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE - уже не новая технология, поэтому рассматривается вопрос о повышении платы.
https://ria.ru/20231107/rf-1907902778.html
https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html
чукотка
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_317dec0ed75d3627a2b5fca1300e83e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, чукотка, дальний восток, россия, антон силуанов, владимир путин, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Чукотка, Дальний Восток, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Максут Шадаев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE

Силуанов заявил, что власти решили отменить льготы по связи LTE (4G) в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
В начале ноября Минцифры РФ опубликовало законопроект, согласно которому предлагалось убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Мишустин заявил о необходимости модернизации инфраструктуры связи в России
7 ноября, 14:31
«
"На что еще хотел бы обратить внимание? Говорили о необходимости дополнительных объемов денег на интернет… На следующий год мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В этой связи выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить как раз на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия", - сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны РФ.
«
"Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В это части ресурс найдем", - добавил он.
Силуанов также напомнил, что на программу социально-экономического развития арктической зоны РФ в бюджете предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей в год, в том числе на финансирование закрытых административно-территориальных образований. Министр также обратил внимание на наличие большого числа территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока и Арктики.
«

"Позиция Минфина всегда заключалась в следующем: если мы предоставляем льготы, то в объеме не меньше этих льгот предприятия должны вкладываться в развитие инфраструктуры. Да, этот вопрос у нас пока обсуждается еще с нашими коллегами по министерствам и ведомствам, но мне кажется, что он абсолютно правильный - если мы предоставляем преференции, то в объеме этих преференций должны вкладываться и предприятия в инвестиции, и в новые рабочие места, и, конечно, инфраструктуру. Здесь есть возможность для развития инфраструктуры в рамках этих ресурсов", - сказал он.

Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот
1 ноября, 17:56
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE - уже не новая технология, поэтому рассматривается вопрос о повышении платы.
 
ЭкономикаТехнологииЧукоткаДальний ВостокРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМаксут ШадаевМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала