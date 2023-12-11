https://ria.ru/20231211/lgoty-1915193633.html

Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE

Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE - РИА Новости, 11.12.2023

Силуанов рассказал о решении отменить льготы по связи LTE

Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:57

2023-12-11T22:57

2023-12-11T22:57

экономика

технологии

чукотка

дальний восток

россия

антон силуанов

владимир путин

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В начале ноября Минцифры РФ опубликовало законопроект, согласно которому предлагалось убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году. "На что еще хотел бы обратить внимание? Говорили о необходимости дополнительных объемов денег на интернет… На следующий год мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В этой связи выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить как раз на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия", - сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны РФ. "Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В это части ресурс найдем", - добавил он. Силуанов также напомнил, что на программу социально-экономического развития арктической зоны РФ в бюджете предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей в год, в том числе на финансирование закрытых административно-территориальных образований. Министр также обратил внимание на наличие большого числа территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока и Арктики. "Позиция Минфина всегда заключалась в следующем: если мы предоставляем льготы, то в объеме не меньше этих льгот предприятия должны вкладываться в развитие инфраструктуры. Да, этот вопрос у нас пока обсуждается еще с нашими коллегами по министерствам и ведомствам, но мне кажется, что он абсолютно правильный - если мы предоставляем преференции, то в объеме этих преференций должны вкладываться и предприятия в инвестиции, и в новые рабочие места, и, конечно, инфраструктуру. Здесь есть возможность для развития инфраструктуры в рамках этих ресурсов", - сказал он.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE - уже не новая технология, поэтому рассматривается вопрос о повышении платы.

https://ria.ru/20231107/rf-1907902778.html

https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html

чукотка

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, чукотка, дальний восток, россия, антон силуанов, владимир путин, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии)