https://ria.ru/20231211/lexus-1915194736.html
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль - РИА Новости, 11.12.2023
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль
Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль на Новом Арбате в столице, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:13
2023-12-11T23:13
2023-12-11T23:13
происшествия
новый арбат
авто
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль на Новом Арбате в столице, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. "Водитель иномарки совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В главке добавили, что авария случилась около 21.55 на улице Новый Арбат, 19. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что на Новом Арбате в Москве одна машина столкнулась с другой, движение не затруднено. "На улице Новый Арбат (в районе дома 19) автомобиль не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html
https://ria.ru/20231211/dtp-1914994341.html
новый арбат
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новый арбат, авто, москва, россия
Происшествия, Новый Арбат, Авто, Москва, Россия
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль
На Новом Арбате в Москве водитель Lexus врезался в другой автомобиль