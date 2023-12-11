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В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль - РИА Новости, 11.12.2023
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23:13 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/lexus-1915194736.html
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль - РИА Новости, 11.12.2023
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль
Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль на Новом Арбате в столице, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:13
2023-12-11T23:13
происшествия
новый арбат
авто
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россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль на Новом Арбате в столице, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. "Водитель иномарки совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В главке добавили, что авария случилась около 21.55 на улице Новый Арбат, 19. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что на Новом Арбате в Москве одна машина столкнулась с другой, движение не затруднено. "На улице Новый Арбат (в районе дома 19) автомобиль не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html
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происшествия, новый арбат, авто, москва, россия
Происшествия, Новый Арбат, Авто, Москва, Россия
В центре Москвы водитель Lexus врезался в другой автомобиль

На Новом Арбате в Москве водитель Lexus врезался в другой автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль на Новом Арбате в столице, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
«
"Водитель иномарки совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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В главке добавили, что авария случилась около 21.55 на улице Новый Арбат, 19.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что на Новом Арбате в Москве одна машина столкнулась с другой, движение не затруднено.
«
"На улице Новый Арбат (в районе дома 19) автомобиль не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.
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