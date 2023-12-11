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"Кубок Александра Большунова" пройдет в Подмосковье 20 февраля 2024 года
"Кубок Александра Большунова" пройдет в Подмосковье 20 февраля 2024 года - РИА Новости, 11.12.2023
"Кубок Александра Большунова" пройдет в Подмосковье 20 февраля 2024 года
В подмосковной Истре на трассе спортивной школы "Истина" 20 февраля 2024 года состоится "Кубок Александра Большунова" по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:46
2023-12-11T19:46
2023-12-11T19:46
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подмосковной Истре на трассе спортивной школы "Истина" 20 февраля 2024 года состоится "Кубок Александра Большунова" по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. О дате проведения заявил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время тренировки в спортшколе "Истина" под руководством тренера национальной сборной Юрия Бородавко. В мероприятии примут участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Для каждой возрастной категории будут подготовлены разные дистанции и маршруты: от 500 метров до пяти километров. В предыдущем розыгрыше кубка самой младшей участницей соревнований стала трехлетняя Таня Марченкова из Одинцовского городского округа. В этом году в спортивном мероприятии приняли участие порядка тысячи юных лыжников и зрителей. Победители и призеры турнира получат награды и подарки из рук трехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира в скиатлоне, двухкратного обладателя Кубка мира, двухкратного победителя лыжной многодневной гонки "Тур де Ски" Александра Большунова.
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