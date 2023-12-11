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Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине
Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине
Участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Киеву для вхождения в состав украинских военно-морских сил, незавидна, заявил посол РФ в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:13
2023-12-11T15:13
2023-12-11T15:23
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МОСКВА,11 дек - РИА Новости. Участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Киеву для вхождения в состав украинских военно-морских сил, незавидна, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Они (Великобритания - ред.) обещали это сделать (передать корабли - ред.) 2,5 года назад, еще до начала специальной военной операции. Речь шла о том, чтобы передать в состав ВМС Украины, которых в общем-то нет, два минных тральщика типа "Сэндаун". ...Участь их, понятно, будет незавидной, если они войдут в состав украинских ВМС", - сказал Келин.Он уточнил, что сейчас на некоторых из них обучаются украинские военные, но вопрос в том, смогут ли корабли пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине
Келин: если Британия передаст военные корабли Украине, их участь будет незавидна
МОСКВА,11 дек - РИА Новости. Участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Киеву для вхождения в состав украинских военно-морских сил, незавидна, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Они (Великобритания - ред.) обещали это сделать (передать корабли - ред.) 2,5 года назад, еще до начала специальной военной операции. Речь шла о том, чтобы передать в состав ВМС Украины, которых в общем-то нет, два минных тральщика типа "Сэндаун". ...Участь их, понятно, будет незавидной, если они войдут в состав украинских ВМС", - сказал Келин.
Он уточнил, что сейчас на некоторых из них обучаются украинские военные, но вопрос в том, смогут ли корабли пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря
.
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