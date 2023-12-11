https://ria.ru/20231211/korabli-1915090762.html

Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине

Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине - РИА Новости, 11.12.2023

Посол России предостерег Британию от поставок военных кораблей Украине

Участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Киеву для вхождения в состав украинских военно-морских сил, незавидна, заявил посол РФ в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:13

2023-12-11T15:13

2023-12-11T15:23

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МОСКВА,11 дек - РИА Новости. Участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Киеву для вхождения в состав украинских военно-морских сил, незавидна, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Они (Великобритания - ред.) обещали это сделать (передать корабли - ред.) 2,5 года назад, еще до начала специальной военной операции. Речь шла о том, чтобы передать в состав ВМС Украины, которых в общем-то нет, два минных тральщика типа "Сэндаун". ...Участь их, понятно, будет незавидной, если они войдут в состав украинских ВМС", - сказал Келин.Он уточнил, что сейчас на некоторых из них обучаются украинские военные, но вопрос в том, смогут ли корабли пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.

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