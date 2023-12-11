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В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России - РИА Новости, 11.12.2023
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14:55 11.12.2023 (обновлено: 17:39 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html
В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России
В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России - РИА Новости, 11.12.2023
В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России
Парламент Финляндии не будет рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:55
2023-12-11T17:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Парламент Финляндии не будет рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах, сообщил общественный вещатель Yle. &quot;Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах&quot;, — уточнили в материале.Петиция граждан с требованием закрыть диппредставительство набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов 27 сентября. Законодатели пояснили свою позицию, что консульство в столице Аландов Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и Россией, то есть международными договорами, а следовательно, не подпадает под инициативы граждан. В российском посольстве в Финляндии 10 апреля отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима региона, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты в Хельсинки напомнили, что консульство в Мариехамне действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921 года составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.Российское консульство (ранее консульство СССР) работает с 1940 года и контролирует соблюдение соглашения о демилитаризации этих островов.
https://ria.ru/20231201/konsulstvo-1913111645.html
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в мире, финляндия, россия, аландские острова
В мире, Финляндия, Россия, Аландские острова
В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России

Парламент Финляндии отклонил инициативу об упразднении российского консульства

© Фото : Консульство Российской Федерации на Аландских островах Здание консульства Российской Федерации на Аландских островах
Здание консульства Российской Федерации на Аландских островах - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Консульство Российской Федерации на Аландских островах
Здание консульства Российской Федерации на Аландских островах . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Парламент Финляндии не будет рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах, сообщил общественный вещатель Yle.
«

"Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах", — уточнили в материале.

Петиция граждан с требованием закрыть диппредставительство набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов 27 сентября.
Законодатели пояснили свою позицию, что консульство в столице Аландов Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и Россией, то есть международными договорами, а следовательно, не подпадает под инициативы граждан.
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В российском посольстве в Финляндии 10 апреля отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима региона, давно доказавшего свою эффективность.
Дипломаты в Хельсинки напомнили, что консульство в Мариехамне действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921 года составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.
Российское консульство (ранее консульство СССР) работает с 1940 года и контролирует соблюдение соглашения о демилитаризации этих островов.
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