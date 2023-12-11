https://ria.ru/20231211/kongress-1915195291.html
Конгресс не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс не планирует рассматривать запрос о помощи Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Конгресс не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы, следует из расписания законодательного... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:23
2023-12-11T23:23
2023-12-11T23:49
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы, следует из расписания законодательного органа. Уточняется, что завтра комитет палаты проведет слушания о конкуренции с Китаем. В другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Кроме того, пройдут и другие мероприятия. В расписании на среду и четверг также не значится вопрос о финансировании Киева. При этом с пятницы палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а сенат — до 8 января. Владимир Зеленский, как ожидается, завтра встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Источник РИА Новости в конгрессе ранее заявил, что одобрение законопроекта о средствах для Киева до конца года маловероятно. Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Конгресс не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс США не рассмотрит запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд Зеленского
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости.
Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы, следует из расписания
законодательного органа.
Уточняется, что завтра комитет палаты проведет слушания о конкуренции с Китаем
. В другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Кроме того, пройдут и другие мероприятия. В расписании на среду и четверг также не значится вопрос о финансировании Киева. При этом с пятницы палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а сенат — до 8 января.
Владимир Зеленский, как ожидается, завтра встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном
.
Источник РИА Новости в конгрессе ранее заявил, что одобрение законопроекта о средствах для Киева до конца года маловероятно.
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
Президент Джо Байден
осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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