СМИ: запрос о клопах стал одним из самых популярных в Google во Франции
Europe 1: запрос о клопах стал одним из самых популярных в Google во Франции
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Вопрос о том, как узнать, если ли в доме постельные клопы, стал одним из самых популярных запросов в поисковой системе Google среди жителей Франции в 2023 году на фоне активного распространения вредителей в стране, сообщила в понедельник радиостанция Europe 1, ссылаясь на готовящийся к публикации ежегодный отчет поисковика.
"Среди тем, которые в этом году наиболее часто искали (в интернете), - "Как узнать, есть ли дома постельные клопы?", "вотум недоверия определение" и "что такое 49.3?", - говорится в сообщении радиостанции.
Последние два запроса связаны с неоднократным применением премьер-министром Элизабет Борн статьи конституции 49.3, которая позволяет провести законопроект без голосования в парламенте. В начале декабря Борн в 20-й раз применила эту статью для принятия законопроекта о бюджете социального страхования. До этого она использовала ее для проведения пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей стране, продолжавшиеся полгода. В связи с этим французскому премьеру выдвигалось множество вотумов недоверия.
Наибольшее внимание французов, судя по запросам в Google, привлекли экс-премьер Эдуар Филипп и актриса Брижит Бардо после выхода сериала о ней. Вместе с этим жители Франции активно "гуглили" скончавшуюся в июле британо-французскую певицу и актрису Джейн Биркин, а также американского актера Мэттью Перри, известного по сериалу "Друзья", который умер в конце октября, передаёт Europe 1. Помимо этого среди популярных запросов оказались искусственный интеллект и чат-бот ChatGPT, спорт, в частности, футбол и регби, а также повседневные темы, такие как рецепт шоколадного торта, сообщает радиостанция.
На протяжении последних месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Anses, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.