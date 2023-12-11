https://ria.ru/20231211/klopy-1915063789.html

СМИ: запрос о клопах стал одним из самых популярных в Google во Франции

СМИ: запрос о клопах стал одним из самых популярных в Google во Франции - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: запрос о клопах стал одним из самых популярных в Google во Франции

Вопрос о том, как узнать, если ли в доме постельные клопы, стал одним из самых популярных запросов в поисковой системе Google среди жителей Франции в 2023 году... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:59

2023-12-11T13:59

2023-12-11T13:59

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg

ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Вопрос о том, как узнать, если ли в доме постельные клопы, стал одним из самых популярных запросов в поисковой системе Google среди жителей Франции в 2023 году на фоне активного распространения вредителей в стране, сообщила в понедельник радиостанция Europe 1, ссылаясь на готовящийся к публикации ежегодный отчет поисковика. "Среди тем, которые в этом году наиболее часто искали (в интернете), - "Как узнать, есть ли дома постельные клопы?", "вотум недоверия определение" и "что такое 49.3?", - говорится в сообщении радиостанции. Последние два запроса связаны с неоднократным применением премьер-министром Элизабет Борн статьи конституции 49.3, которая позволяет провести законопроект без голосования в парламенте. В начале декабря Борн в 20-й раз применила эту статью для принятия законопроекта о бюджете социального страхования. До этого она использовала ее для проведения пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей стране, продолжавшиеся полгода. В связи с этим французскому премьеру выдвигалось множество вотумов недоверия. Наибольшее внимание французов, судя по запросам в Google, привлекли экс-премьер Эдуар Филипп и актриса Брижит Бардо после выхода сериала о ней. Вместе с этим жители Франции активно "гуглили" скончавшуюся в июле британо-французскую певицу и актрису Джейн Биркин, а также американского актера Мэттью Перри, известного по сериалу "Друзья", который умер в конце октября, передаёт Europe 1. Помимо этого среди популярных запросов оказались искусственный интеллект и чат-бот ChatGPT, спорт, в частности, футбол и регби, а также повседневные темы, такие как рецепт шоколадного торта, сообщает радиостанция. На протяжении последних месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Anses, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.

https://ria.ru/20231023/klopy-1904645852.html

https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, технологии, google