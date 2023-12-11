https://ria.ru/20231211/kiva-1915043886.html
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы - РИА Новости, 11.12.2023
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы
Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале кадры якобы с места убийства экс-депутата Ильи Кивы и видео слежки за ним. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:33
2023-12-11T12:33
2023-12-11T14:43
в мире
московская область (подмосковье)
илья кива
алексей гончаренко
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убийство экс-депутата рады кивы
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале кадры якобы с места убийства экс-депутата Ильи Кивы и видео слежки за ним. "Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили", — говорится в публикации. На выложенном видео мужской голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис". В ролике показана лесополоса и небольшая траншея. На одном фото — пистолет и нож, на втором — тело человека на снегу, лица при этом не видно.Никаких доказательств, что кадры сделаны именно на месте убийства Кивы, не предоставлено. Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ".Экс-депутат был заочно приговорен Лычаковским судом Львова к 14 годам тюрьмы за госизмену.
https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html
https://ria.ru/20231207/kiva-1914353128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, московская область (подмосковье), илья кива, алексей гончаренко, служба безопасности украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, убийство экс-депутата рады кивы
В мире, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы и видео слежки за ним