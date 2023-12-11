https://ria.ru/20231211/kiva-1915043886.html

Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы

Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы - РИА Новости, 11.12.2023

Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы

Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале кадры якобы с места убийства экс-депутата Ильи Кивы и видео слежки за ним. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:33

2023-12-11T12:33

2023-12-11T14:43

в мире

московская область (подмосковье)

илья кива

алексей гончаренко

служба безопасности украины

верховная рада украины

министерство обороны украины

убийство экс-депутата рады кивы

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале кадры якобы с места убийства экс-депутата Ильи Кивы и видео слежки за ним. "Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили", — говорится в публикации. На выложенном видео мужской голос за кадром говорит: "Так выглядит мой рабочий офис". В ролике показана лесополоса и небольшая траншея. На одном фото — пистолет и нож, на втором — тело человека на снегу, лица при этом не видно.Никаких доказательств, что кадры сделаны именно на месте убийства Кивы, не предоставлено. Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ".Экс-депутат был заочно приговорен Лычаковским судом Львова к 14 годам тюрьмы за госизмену.

https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html

https://ria.ru/20231207/kiva-1914353128.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, московская область (подмосковье), илья кива, алексей гончаренко, служба безопасности украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, убийство экс-депутата рады кивы