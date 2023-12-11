https://ria.ru/20231211/kishinev-1915157643.html

Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный

Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный - РИА Новости, 11.12.2023

Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный

Кишиневская и всея Молдовы епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) остается в каноническом общении с Московской митрополией и с сожалением... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:32

2023-12-11T18:32

2023-12-11T18:32

религия

кишинев

румыния

молдавия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Кишиневская и всея Молдовы епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) остается в каноническом общении с Московской митрополией и с сожалением воспринимает известия о том, что Белокриницкая митрополия всех древлеправославных христиан в Румынии расторгла молитвенное общение с ней, при этом епархия в Кишиневе не испытывает никакого давления или провокаций из-за рубежа, сказал РИА Новости благочинный приходов Кишиневской епархии РПСЦ, настоятель Покровского кафедрального собора в Кишиневе и исполняющий обязанности иконома епархии протоиерей Андрей Вознюк.Ранее СМИ сообщали, что старообрядческая Белокриницкая митрополия в очередной раз разорвала общение с РПСЦ из-за того, что с последней воссоединилась Древлеправославная архиепископия."Белокриницкая митрополия недавно, как известно, разорвала молитвенное общение, к сожалению, с Московской митрополией. Мы абсолютно это решение не поддерживаем, никак для нас оно не понятно, мы недоумеваем по этому поводу. Мы остаемся приверженными, как это и всегда было, Московской митрополии, молимся за митрополита (Корнилия – ред.). Никаких абсолютно провокаций тут нет и в помине, какого-то давления не испытываем и не испытывали за всю историю молитвенных отношений", – сказал РИА Новости Вознюк.Он призвал воздержаться от популистских заявлений в этом контексте и напомнил, что от имени епархии Кишинева и всей Молдовы РПСЦ могут выступать только уполномоченные ею лица. При этом ситуацию в "патриаршей" Церкви – то есть Русской православной церкви (РПЦ), – по его мнению, стоит отделять от положения в среде старообрядцев, несмотря на сложность ситуации в регионе."Процессы, которые внутри нее происходят, на нас не влияют. Давления, слава Богу, старообрядцы не испытывают на себе. Конечно, я не знаю, что будет дальше – обязательно будем говорить, если это произойдет. Но пока, слава Богу, здесь мы живем спокойно, нас пока никто не трогает, а уж тем более из-за границы, из Румынии и Украины", – заключил священнослужитель.

https://ria.ru/20231124/moldavia-1911755044.html

https://ria.ru/20230915/ukrainskie-1896380989.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кишинев, румыния, молдавия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), русская православная церковь, религия