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Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный - РИА Новости, 11.12.2023
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Религия
 
18:32 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/kishinev-1915157643.html
Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный
Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный - РИА Новости, 11.12.2023
Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный
Кишиневская и всея Молдовы епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) остается в каноническом общении с Московской митрополией и с сожалением... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:32
2023-12-11T18:32
религия
кишинев
румыния
молдавия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Кишиневская и всея Молдовы епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) остается в каноническом общении с Московской митрополией и с сожалением воспринимает известия о том, что Белокриницкая митрополия всех древлеправославных христиан в Румынии расторгла молитвенное общение с ней, при этом епархия в Кишиневе не испытывает никакого давления или провокаций из-за рубежа, сказал РИА Новости благочинный приходов Кишиневской епархии РПСЦ, настоятель Покровского кафедрального собора в Кишиневе и исполняющий обязанности иконома епархии протоиерей Андрей Вознюк.Ранее СМИ сообщали, что старообрядческая Белокриницкая митрополия в очередной раз разорвала общение с РПСЦ из-за того, что с последней воссоединилась Древлеправославная архиепископия."Белокриницкая митрополия недавно, как известно, разорвала молитвенное общение, к сожалению, с Московской митрополией. Мы абсолютно это решение не поддерживаем, никак для нас оно не понятно, мы недоумеваем по этому поводу. Мы остаемся приверженными, как это и всегда было, Московской митрополии, молимся за митрополита (Корнилия – ред.). Никаких абсолютно провокаций тут нет и в помине, какого-то давления не испытываем и не испытывали за всю историю молитвенных отношений", – сказал РИА Новости Вознюк.Он призвал воздержаться от популистских заявлений в этом контексте и напомнил, что от имени епархии Кишинева и всей Молдовы РПСЦ могут выступать только уполномоченные ею лица. При этом ситуацию в "патриаршей" Церкви – то есть Русской православной церкви (РПЦ), – по его мнению, стоит отделять от положения в среде старообрядцев, несмотря на сложность ситуации в регионе."Процессы, которые внутри нее происходят, на нас не влияют. Давления, слава Богу, старообрядцы не испытывают на себе. Конечно, я не знаю, что будет дальше – обязательно будем говорить, если это произойдет. Но пока, слава Богу, здесь мы живем спокойно, нас пока никто не трогает, а уж тем более из-за границы, из Румынии и Украины", – заключил священнослужитель.
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911755044.html
https://ria.ru/20230915/ukrainskie-1896380989.html
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кишинев, румыния, молдавия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), русская православная церковь, религия
Религия, Кишинев, Румыния, Молдавия, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Русская православная церковь, Религия
Епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Московской, заявил благочинный

Протоиерей Вознюк: епархия РПСЦ в Кишиневе сохраняет единство с Москвой

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Sputnik / Rodion Proca
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Кишиневская и всея Молдовы епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) остается в каноническом общении с Московской митрополией и с сожалением воспринимает известия о том, что Белокриницкая митрополия всех древлеправославных христиан в Румынии расторгла молитвенное общение с ней, при этом епархия в Кишиневе не испытывает никакого давления или провокаций из-за рубежа, сказал РИА Новости благочинный приходов Кишиневской епархии РПСЦ, настоятель Покровского кафедрального собора в Кишиневе и исполняющий обязанности иконома епархии протоиерей Андрей Вознюк.
Ранее СМИ сообщали, что старообрядческая Белокриницкая митрополия в очередной раз разорвала общение с РПСЦ из-за того, что с последней воссоединилась Древлеправославная архиепископия.
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"Белокриницкая митрополия недавно, как известно, разорвала молитвенное общение, к сожалению, с Московской митрополией. Мы абсолютно это решение не поддерживаем, никак для нас оно не понятно, мы недоумеваем по этому поводу. Мы остаемся приверженными, как это и всегда было, Московской митрополии, молимся за митрополита (Корнилия – ред.). Никаких абсолютно провокаций тут нет и в помине, какого-то давления не испытываем и не испытывали за всю историю молитвенных отношений", – сказал РИА Новости Вознюк.
Он призвал воздержаться от популистских заявлений в этом контексте и напомнил, что от имени епархии Кишинева и всей Молдовы РПСЦ могут выступать только уполномоченные ею лица. При этом ситуацию в "патриаршей" Церкви – то есть Русской православной церкви (РПЦ), – по его мнению, стоит отделять от положения в среде старообрядцев, несмотря на сложность ситуации в регионе.
"Процессы, которые внутри нее происходят, на нас не влияют. Давления, слава Богу, старообрядцы не испытывают на себе. Конечно, я не знаю, что будет дальше – обязательно будем говорить, если это произойдет. Но пока, слава Богу, здесь мы живем спокойно, нас пока никто не трогает, а уж тем более из-за границы, из Румынии и Украины", – заключил священнослужитель.
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