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В Киеве затопило входы на две станции метро - РИА Новости, 11.12.2023
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16:54 11.12.2023 (обновлено: 19:57 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/kiev-1915127463.html
В Киеве затопило входы на две станции метро
В Киеве затопило входы на две станции метро - РИА Новости, 11.12.2023
В Киеве затопило входы на две станции метро
Входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская" в Киеве начало затапливать водой, сообщило украинское издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:54
2023-12-11T19:57
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская" в Киеве начало затапливать водой, сообщило украинское издание "Клименко.Тайм". "Станцию метро "Олимпийская" начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро "Черниговская", которая вообще находится в совершенно другом районе Киева", — говорится в публикации.На опубликованных изданием кадрах видно, что находящиеся на близлежащей автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до половины колес. При этом поток не останавливается, на обочинах лежит снег, а сотрудников спецслужб нигде не видно.Ранее сегодня украинское издание "Страна" сообщило, что у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки образовались огромные очереди. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрывают на ремонт на полгода. При этом они продолжат функционировать как укрытия во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что из-за закрытия подземки основная нагрузка по перевозке граждан ляжет на наземный общественный транспорт, а дорожное движение может сильно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, речь шла о регулировке хронометража переключения сигналов светофора и переносе остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в украинской столице.
https://ria.ru/20231210/klichko-1914879036.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве затопило входы на две станции метро

В Киеве затопило входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская"

Станцию метро Олимпийская в Киеве начинает затапливать. Кадр очевидца
Станцию метро Олимпийская в Киеве начинает затапливать. Кадр очевидца
Станцию метро Олимпийская в Киеве начинает затапливать. Кадр очевидца
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская" в Киеве начало затапливать водой, сообщило украинское издание "Клименко.Тайм".
«
"Станцию метро "Олимпийская" начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро "Черниговская", которая вообще находится в совершенно другом районе Киева", — говорится в публикации.
На опубликованных изданием кадрах видно, что находящиеся на близлежащей автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до половины колес. При этом поток не останавливается, на обочинах лежит снег, а сотрудников спецслужб нигде не видно.
Ранее сегодня украинское издание "Страна" сообщило, что у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки образовались огромные очереди.
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В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрывают на ремонт на полгода. При этом они продолжат функционировать как укрытия во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что из-за закрытия подземки основная нагрузка по перевозке граждан ляжет на наземный общественный транспорт, а дорожное движение может сильно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, речь шла о регулировке хронометража переключения сигналов светофора и переносе остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в украинской столице.
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