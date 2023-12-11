В Киеве затопило входы на две станции метро
В Киеве затопило входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская"
Станцию метро Олимпийская в Киеве начинает затапливать. Кадр очевидца
Станцию метро Олимпийская в Киеве начинает затапливать. Кадр очевидца
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская" в Киеве начало затапливать водой, сообщило украинское издание "Клименко.Тайм".
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"Станцию метро "Олимпийская" начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро "Черниговская", которая вообще находится в совершенно другом районе Киева", — говорится в публикации.
На опубликованных изданием кадрах видно, что находящиеся на близлежащей автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до половины колес. При этом поток не останавливается, на обочинах лежит снег, а сотрудников спецслужб нигде не видно.
Ранее сегодня украинское издание "Страна" сообщило, что у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки образовались огромные очереди.
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрывают на ремонт на полгода. При этом они продолжат функционировать как укрытия во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что из-за закрытия подземки основная нагрузка по перевозке граждан ляжет на наземный общественный транспорт, а дорожное движение может сильно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, речь шла о регулировке хронометража переключения сигналов светофора и переносе остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в украинской столице.