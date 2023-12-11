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После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди - РИА Новости, 11.12.2023
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12:44 11.12.2023 (обновлено: 12:51 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/kiev-1915046707.html
После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди
После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди - РИА Новости, 11.12.2023
После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди
Огромные очереди образовались у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:44
2023-12-11T12:51
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Огромные очереди образовались у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На "Лыбедской" в Киеве образовались огромные скопления людей на входе в метро... Следующие шесть станций, от "Дымеевской" до "Теремков", закрыты на полгода из-за угрозы обвала", - говорится в сообщении издания. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди

"Страна": после закрытия шести станций киевского метро образовались очереди

© Виталий Кличко/TelegramПоследствия затопления станции метро в Киеве
Последствия затопления станции метро в Киеве
© Виталий Кличко/Telegram
Последствия затопления станции метро в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Огромные очереди образовались у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"На "Лыбедской" в Киеве образовались огромные скопления людей на входе в метро... Следующие шесть станций, от "Дымеевской" до "Теремков", закрыты на полгода из-за угрозы обвала", - говорится в сообщении издания.
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
Виталий Кличко в эфире Киев24
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
10 декабря, 03:23
 
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