https://ria.ru/20231211/kiev-1915046707.html

После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди

После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди - РИА Новости, 11.12.2023

После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди

Огромные очереди образовались у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:44

2023-12-11T12:44

2023-12-11T12:51

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Огромные очереди образовались у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций подземки, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На "Лыбедской" в Киеве образовались огромные скопления людей на входе в метро... Следующие шесть станций, от "Дымеевской" до "Теремков", закрыты на полгода из-за угрозы обвала", - говорится в сообщении издания. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев