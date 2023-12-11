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Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 11.12.2023
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе
В Мариуполе необходимо ускорить работу по восстановлению жилья и запуску предприятий, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:34
2023-12-11T08:34
2023-12-11T08:53
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Мариуполе необходимо ускорить работу по восстановлению жилья и запуску предприятий, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион."Большой объём работы ведётся по восстановлению ИЖС, но идёт он недостаточными темпами. Необходимо ускориться. Как и в запуске предприятий в 2024 году согласно программе социально-экономического развития. Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.Он также сообщил, что посетил Старобешевскую ТЭС. "Там обсудили энергетическую ситуацию. В этой отрасли восстанавливать и модернизировать объекты надо так, чтобы был запас, учитывая стремительное развитие республики", - подчеркнул вице-премьер.
https://radiosputnik.ru/20231208/mariupol-1914700115.html
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мариуполь, экономика, марат хуснуллин, россия, жкх
Мариуполь, Экономика, Марат Хуснуллин, Россия, ЖКХ
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе
Хуснуллин: необходимо ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе