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Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 11.12.2023
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08:34 11.12.2023 (обновлено: 08:53 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/khusnullin-1914997349.html
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 11.12.2023
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе
В Мариуполе необходимо ускорить работу по восстановлению жилья и запуску предприятий, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:34
2023-12-11T08:53
мариуполь
экономика
марат хуснуллин
россия
жкх
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Мариуполе необходимо ускорить работу по восстановлению жилья и запуску предприятий, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион."Большой объём работы ведётся по восстановлению ИЖС, но идёт он недостаточными темпами. Необходимо ускориться. Как и в запуске предприятий в 2024 году согласно программе социально-экономического развития. Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.Он также сообщил, что посетил Старобешевскую ТЭС. "Там обсудили энергетическую ситуацию. В этой отрасли восстанавливать и модернизировать объекты надо так, чтобы был запас, учитывая стремительное развитие республики", - подчеркнул вице-премьер.
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мариуполь, экономика, марат хуснуллин, россия, жкх
Мариуполь, Экономика, Марат Хуснуллин, Россия, ЖКХ
Хуснуллин призвал ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе

Хуснуллин: необходимо ускорить работу по запуску предприятий в Мариуполе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Мариуполе необходимо ускорить работу по восстановлению жилья и запуску предприятий, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
«
"Большой объём работы ведётся по восстановлению ИЖС, но идёт он недостаточными темпами. Необходимо ускориться. Как и в запуске предприятий в 2024 году согласно программе социально-экономического развития. Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.
Он также сообщил, что посетил Старобешевскую ТЭС. "Там обсудили энергетическую ситуацию. В этой отрасли восстанавливать и модернизировать объекты надо так, чтобы был запас, учитывая стремительное развитие республики", - подчеркнул вице-премьер.
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МариупольЭкономикаМарат ХуснуллинРоссияЖКХ
 
 
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