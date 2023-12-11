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"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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09:41 11.12.2023 (обновлено: 13:24 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт погибать без оружия и подготовки, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:41
2023-12-11T13:24
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
леонид кучма
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт погибать без оружия и подготовки, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия&quot;, — утверждает он.По его словам, на Украине незаконно похищают мужчин как из дома, так и с улиц, и отправляют служить в ВСУ на передовой. Соскин также добавил, что ситуация на фронте стала гораздо хуже после того, как на пост министра обороны Украины пришел Рустем Умеров.&quot;Зеленский с утра до вечера говорит, что защищаем какую-то свободу. &lt;…&gt; Такое происходит по всей стране&quot;, — пожаловался политолог.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Соскин: украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт погибать без оружия и подготовки, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия", — утверждает он.

По его словам, на Украине незаконно похищают мужчин как из дома, так и с улиц, и отправляют служить в ВСУ на передовой. Соскин также добавил, что ситуация на фронте стала гораздо хуже после того, как на пост министра обороны Украины пришел Рустем Умеров.
«

"Зеленский с утра до вечера говорит, что защищаем какую-то свободу. <…> Такое происходит по всей стране", — пожаловался политолог.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЛеонид Кучма
 
 
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