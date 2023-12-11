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"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт погибать без оружия и подготовки, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:41
2023-12-11T09:41
2023-12-11T13:24
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт погибать без оружия и подготовки, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия", — утверждает он.По его словам, на Украине незаконно похищают мужчин как из дома, так и с улиц, и отправляют служить в ВСУ на передовой. Соскин также добавил, что ситуация на фронте стала гораздо хуже после того, как на пост министра обороны Украины пришел Рустем Умеров."Зеленский с утра до вечера говорит, что защищаем какую-то свободу. <…> Такое происходит по всей стране", — пожаловался политолог.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231206/proval-1914151056.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
"Бросают как мясо". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Соскин: украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия