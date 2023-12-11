https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html

ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи

ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи - РИА Новости, 11.12.2023

ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи

Госдума по итогам доклада министра культуры Ольги Любимовой о состоянии культуры в РФ рекомендует правительству среди прочего распространить действие... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:31

2023-12-11T17:31

2023-12-11T17:31

культура

россия

ольга любимова

госдума рф

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_34f5972d45a62f4d47d1c00bb80f4ab7.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума по итогам доклада министра культуры Ольги Любимовой о состоянии культуры в РФ рекомендует правительству среди прочего распространить действие "Пушкинской карты" на многодетные семьи, соответствующий проект постановления зарегистрирован в электронной базе ГД. "Рекомендовать Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный проект "Пушкинская карта" в части распространения его действия на многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей)", - сказано в тексте проекта постановления.Также ГД считает, что дополнительных решений требует вопрос продление срока реализации национального проекта "Культура" до 2030 года. Более того, отмечается, что Госдума считает необходимым при подготовке государственного доклада о состоянии культуры в РФ в 2023 году обеспечить включение в него качественных целевых показателей, сведений о ходе интеграции новых субъектов в единое культурное пространство РФ и сведений о созданных произведениях литературы и искусства и проведенных мероприятиях, посвященных специальной военной операции, а также "обратить внимание на необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия при составлении указанного государственного доклада"."Государственная Дума считает целесообразным обеспечить законодательное регулирование книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - также сказано в проекте постановления.Кроме того, по мнению депутатов, следует ускорить подготовку Концепции развития отечественной кинематографии на период до 2030 года и при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о "разработке и реализации программы поддержки деятелей культуры, переехавших работать в сельскую местность ("Земский работник культуры")".Минкультуры также рекомендовано обратить особое внимание на повышение качества подготовки профессиональных кадров для всех видов культурной деятельности."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html

https://ria.ru/20231121/minkult-1910799092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, госдума рф, новости культуры