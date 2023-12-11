https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html
ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи
ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи - РИА Новости, 11.12.2023
ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи
Госдума по итогам доклада министра культуры Ольги Любимовой о состоянии культуры в РФ рекомендует правительству среди прочего распространить действие... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:31
2023-12-11T17:31
2023-12-11T17:31
культура
россия
ольга любимова
госдума рф
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_34f5972d45a62f4d47d1c00bb80f4ab7.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума по итогам доклада министра культуры Ольги Любимовой о состоянии культуры в РФ рекомендует правительству среди прочего распространить действие "Пушкинской карты" на многодетные семьи, соответствующий проект постановления зарегистрирован в электронной базе ГД. "Рекомендовать Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный проект "Пушкинская карта" в части распространения его действия на многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей)", - сказано в тексте проекта постановления.Также ГД считает, что дополнительных решений требует вопрос продление срока реализации национального проекта "Культура" до 2030 года. Более того, отмечается, что Госдума считает необходимым при подготовке государственного доклада о состоянии культуры в РФ в 2023 году обеспечить включение в него качественных целевых показателей, сведений о ходе интеграции новых субъектов в единое культурное пространство РФ и сведений о созданных произведениях литературы и искусства и проведенных мероприятиях, посвященных специальной военной операции, а также "обратить внимание на необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия при составлении указанного государственного доклада"."Государственная Дума считает целесообразным обеспечить законодательное регулирование книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - также сказано в проекте постановления.Кроме того, по мнению депутатов, следует ускорить подготовку Концепции развития отечественной кинематографии на период до 2030 года и при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о "разработке и реализации программы поддержки деятелей культуры, переехавших работать в сельскую местность ("Земский работник культуры")".Минкультуры также рекомендовано обратить особое внимание на повышение качества подготовки профессиональных кадров для всех видов культурной деятельности."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html
https://ria.ru/20231121/minkult-1910799092.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b011d50edab1dccda9ceca515a5e1a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, госдума рф, новости культуры
Культура, Россия, Ольга Любимова, Госдума РФ, Новости культуры
ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи
ГД рекомендовала кабмину распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Госдума по итогам доклада министра культуры Ольги Любимовой о состоянии культуры в РФ рекомендует правительству среди прочего распространить действие "Пушкинской карты" на многодетные семьи, соответствующий проект постановления зарегистрирован в электронной базе
ГД.
"Рекомендовать Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный проект "Пушкинская карта" в части распространения его действия на многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей)", - сказано в тексте проекта постановления.
ЦБ предупредил о махинациях мошенников с Пушкинской картой
Также ГД считает, что дополнительных решений требует вопрос продление срока реализации национального проекта "Культура" до 2030 года. Более того, отмечается, что Госдума считает необходимым при подготовке государственного доклада о состоянии культуры в РФ в 2023 году обеспечить включение в него качественных целевых показателей, сведений о ходе интеграции новых субъектов в единое культурное пространство РФ и сведений о созданных произведениях литературы и искусства и проведенных мероприятиях, посвященных специальной военной операции, а также "обратить внимание на необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия при составлении указанного государственного доклада".
"Государственная Дума считает целесообразным обеспечить законодательное регулирование книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - также сказано в проекте постановления.
Кроме того, по мнению депутатов, следует ускорить подготовку Концепции развития отечественной кинематографии на период до 2030 года и при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о "разработке и реализации программы поддержки деятелей культуры, переехавших работать в сельскую местность ("Земский работник культуры")".
Минкультуры также рекомендовано обратить особое внимание на повышение качества подготовки профессиональных кадров для всех видов культурной деятельности.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"