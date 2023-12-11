https://ria.ru/20231211/karnavalnyy_zabeg-1915172129.html

В карнавальном забеге в Королеве приняли участие 700 человек

В карнавальном забеге в Королеве приняли участие 700 человек - РИА Новости, 11.12.2023

В карнавальном забеге в Королеве приняли участие 700 человек

В Центральном городском парке Королева состоялся карнавальный забег "Space Carnival-2023", в котором приняли участие 700 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:50

2023-12-11T19:50

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Центральном городском парке Королева состоялся карнавальный забег "Space Carnival-2023", в котором приняли участие 700 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Участники не только пробежали дистанции, но и проявили фантазию в создании своего карнавального образа. В этом году на стартовом номере можно было указать не только имя участника, но и название самого персонажа, говорится в сообщении. Юные бегуны приняли участие в состязаниях на три дистанции: 1000, 500 и 300 метров. Взрослые любители спорта пробежали дистанцию на 5 и 10 километров, а более выносливых бегунов ждало преодоление трассы на 21,1 километра. Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, были награждены памятными медалями, добавили в пресс-службе. Там также сообщили, что для участников работали теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем, а также музыкальное сопровождение, ведущие и волонтеры.

https://ria.ru/20231128/pensionery-1912468626.html

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