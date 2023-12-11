https://ria.ru/20231211/izrail-1915029242.html

В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом"

В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом" - РИА Новости, 11.12.2023

В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом"

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны Израиля, в соцсети X подтвердил, что КПП... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:41

2023-12-11T11:41

2023-12-11T11:53

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минобороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны Израиля, в соцсети X подтвердил, что КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой и Египтом будет открыт, сроки пока не называются.В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи."Мы расширили наши возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в Газу. "Керем Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", - говорится в сообщении офиса.Орган также подчеркнул, что гуманитарная помощь продолжает ждать у въезда в город Рафах."ООН должна действовать лучше – помощь находится там, и люди в ней нуждаются", -отметил офис.На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.

https://ria.ru/20231211/rafakh-1915031387.html

https://ria.ru/20231210/gaza-1914961382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, минобороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году