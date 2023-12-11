https://ria.ru/20231211/izrail-1915029242.html
В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом"
В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом" - РИА Новости, 11.12.2023
В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом"
Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны Израиля, в соцсети X подтвердил, что КПП... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:41
2023-12-11T11:41
2023-12-11T11:53
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египет
минобороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны Израиля, в соцсети X подтвердил, что КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой и Египтом будет открыт, сроки пока не называются.В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи."Мы расширили наши возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в Газу. "Керем Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", - говорится в сообщении офиса.Орган также подчеркнул, что гуманитарная помощь продолжает ждать у въезда в город Рафах."ООН должна действовать лучше – помощь находится там, и люди в ней нуждаются", -отметил офис.На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.
https://ria.ru/20231211/rafakh-1915031387.html
https://ria.ru/20231210/gaza-1914961382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, минобороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Минобороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Минобороны Израиля рассказали о ситуации с КПП "Керем-Шалом"
Минобороны Израиля: КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой и Египтом будет открыт
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны Израиля, в соцсети X
подтвердил, что КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой и Египтом будет открыт, сроки пока не называются.
В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи.
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"Мы расширили наши возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в Газу. "Керем Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", - говорится в сообщении офиса.
Орган также подчеркнул, что гуманитарная помощь продолжает ждать у въезда в город Рафах
.
"ООН
должна действовать лучше – помощь находится там, и люди в ней нуждаются", -отметил офис.
На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.
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