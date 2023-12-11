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ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее - РИА Новости, 11.12.2023
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09:27 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/istrebitel-1915003167.html
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее - РИА Новости, 11.12.2023
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее во время учений, а также сообщили, что пилот успел катапультироваться. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:27
2023-12-11T09:27
в мире
сша
южная корея
желтое море
f-16
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее во время учений, а также сообщили, что пилот успел катапультироваться. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщало, что Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее в понедельник утром в ходе тренировок, пилот катапультировался. "Одиннадцатого декабря 2023 года самолет F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку США, столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Желтым морем… Пилот катапультировался", - говорится в заявлении ВВС. По данным ведомства, пилот был обнаружен Военно-морскими силами Республики Корея, он находится в сознании и в стабильном состоянии. Отмечается, что его доставили на американскую авиабазу Кунсан для дальнейших обследований. "Причина возникновения чрезвычайной ситуации в полете неизвестна, будет проводится расследование происшествия", - говорится в заявлении ВВС США.
https://ria.ru/20230506/istrebitel-1870103071.html
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сша
южная корея
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в мире, сша, южная корея, желтое море, f-16
В мире, США, Южная Корея, Желтое море, F-16
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее

ВВС США подтвердили крушение F-16 в Южной Корее, пилот катапультировался

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее во время учений, а также сообщили, что пилот успел катапультироваться.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщало, что Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее в понедельник утром в ходе тренировок, пилот катапультировался.
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"Одиннадцатого декабря 2023 года самолет F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку США, столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Желтым морем… Пилот катапультировался", - говорится в заявлении ВВС.
По данным ведомства, пилот был обнаружен Военно-морскими силами Республики Корея, он находится в сознании и в стабильном состоянии. Отмечается, что его доставили на американскую авиабазу Кунсан для дальнейших обследований.
"Причина возникновения чрезвычайной ситуации в полете неизвестна, будет проводится расследование происшествия", - говорится в заявлении ВВС США.
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