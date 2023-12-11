https://ria.ru/20231211/istrebitel-1915003167.html

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее - РИА Новости, 11.12.2023

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее во время учений, а также сообщили, что пилот успел катапультироваться. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:27

2023-12-11T09:27

2023-12-11T09:27

в мире

сша

южная корея

желтое море

f-16

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее во время учений, а также сообщили, что пилот успел катапультироваться. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщало, что Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее в понедельник утром в ходе тренировок, пилот катапультировался. "Одиннадцатого декабря 2023 года самолет F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку США, столкнулся с аварийной ситуацией в полете над Желтым морем… Пилот катапультировался", - говорится в заявлении ВВС. По данным ведомства, пилот был обнаружен Военно-морскими силами Республики Корея, он находится в сознании и в стабильном состоянии. Отмечается, что его доставили на американскую авиабазу Кунсан для дальнейших обследований. "Причина возникновения чрезвычайной ситуации в полете неизвестна, будет проводится расследование происшествия", - говорится в заявлении ВВС США.

https://ria.ru/20230506/istrebitel-1870103071.html

https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html

сша

южная корея

желтое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, желтое море, f-16