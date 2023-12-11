https://ria.ru/20231211/iran-1915023909.html

Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены

Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены - РИА Новости, 11.12.2023

Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены

Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть, сообщает АТОР. Туроператоры рассказывают, что до осени спрос демонстрировал уверенность, рос по сравнению с показателями прошлого года. "В целом по 2023 году запросов и бронирований было больше, чем в 2022 году. Наблюдался явный рост интереса", – рассказали в PAC Group.Осенью, на фоне осложнившихся отношений Израиля и Палестины, россияне стали настороженно относиться к поездкам в Иран. "С начала октября мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных путевок пока нет", – подтвердили в "Русском Экспрессе". В компании PAC Group в ноябре-декабре запросов тоже стало меньше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об "умеренных" продажах говорят и в компаниях "Интурист", China Travel.Между тем, несмотря на временные сложности, туроператоры настроены позитивно. Говорят, что направление с каждым годом укрепляется на российском рынке. Составляющие успеха есть: прямые рейсы, дружелюбное отношение местных жителей к туристам из России и богатая экскурсионная программа в стране."Туристы чаще запрашивают программы с посещением таких городов, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Язд, интересуются отдыхом на острове Киш", – рассказали в PAC Group.Помимо групповых экскурсионных программ, туристы бронируют у туроператоров индивидуальные туры, а также только наземное обслуживание.Новогодний отдых в Иране смогут позволить себе туристы с бюджетом 104 тысяч рублей на двоих. Уложиться в такую сумму можно будет, если забронировать у туроператоров поездку на пять ночей в отель категории "три звезды". Желающие поехать в новогодние даты в экскурсионный тур, должны закладывать большие суммы – от 182 тысячи рублей на двоих без учета перелета. Только отель можно забронировать за 25 тысяч рублей на двоих на пять ночей, включая новогоднюю.Тарифы (с багажом) на перелет по маршруту Москва-Тегеран в предновогодние даты вполне доступны. В начале января в Тегеран из Москвы и обратно можно улететь за 25 тысяч рублей на человека.

https://ria.ru/20231004/iran-1900231914.html

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