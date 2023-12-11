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Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены - РИА Новости, 11.12.2023
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Туризм
 
16:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/iran-1915023909.html
Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены
Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены - РИА Новости, 11.12.2023
Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены
Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:48
2023-12-11T16:48
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
иран
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть, сообщает АТОР. Туроператоры рассказывают, что до осени спрос демонстрировал уверенность, рос по сравнению с показателями прошлого года. "В целом по 2023 году запросов и бронирований было больше, чем в 2022 году. Наблюдался явный рост интереса", – рассказали в PAC Group.Осенью, на фоне осложнившихся отношений Израиля и Палестины, россияне стали настороженно относиться к поездкам в Иран. "С начала октября мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных путевок пока нет", – подтвердили в "Русском Экспрессе". В компании PAC Group в ноябре-декабре запросов тоже стало меньше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об "умеренных" продажах говорят и в компаниях "Интурист", China Travel.Между тем, несмотря на временные сложности, туроператоры настроены позитивно. Говорят, что направление с каждым годом укрепляется на российском рынке. Составляющие успеха есть: прямые рейсы, дружелюбное отношение местных жителей к туристам из России и богатая экскурсионная программа в стране."Туристы чаще запрашивают программы с посещением таких городов, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Язд, интересуются отдыхом на острове Киш", – рассказали в PAC Group.Помимо групповых экскурсионных программ, туристы бронируют у туроператоров индивидуальные туры, а также только наземное обслуживание.Новогодний отдых в Иране смогут позволить себе туристы с бюджетом 104 тысяч рублей на двоих. Уложиться в такую сумму можно будет, если забронировать у туроператоров поездку на пять ночей в отель категории "три звезды". Желающие поехать в новогодние даты в экскурсионный тур, должны закладывать большие суммы – от 182 тысячи рублей на двоих без учета перелета. Только отель можно забронировать за 25 тысяч рублей на двоих на пять ночей, включая новогоднюю.Тарифы (с багажом) на перелет по маршруту Москва-Тегеран в предновогодние даты вполне доступны. В начале января в Тегеран из Москвы и обратно можно улететь за 25 тысяч рублей на человека.
https://ria.ru/20231004/iran-1900231914.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены

АТОР: встретить Новый год в Иране можно за 104 тысячи рублей на двоих

CC BY 4.0 / Hossein Tahavouri / Остров Киш в Иране
Остров Киш в Иране - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC BY 4.0 / Hossein Tahavouri /
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть, сообщает АТОР.
Туроператоры рассказывают, что до осени спрос демонстрировал уверенность, рос по сравнению с показателями прошлого года. "В целом по 2023 году запросов и бронирований было больше, чем в 2022 году. Наблюдался явный рост интереса", – рассказали в PAC Group.
Осенью, на фоне осложнившихся отношений Израиля и Палестины, россияне стали настороженно относиться к поездкам в Иран. "С начала октября мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных путевок пока нет", – подтвердили в "Русском Экспрессе". В компании PAC Group в ноябре-декабре запросов тоже стало меньше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об "умеренных" продажах говорят и в компаниях "Интурист", China Travel.
Между тем, несмотря на временные сложности, туроператоры настроены позитивно. Говорят, что направление с каждым годом укрепляется на российском рынке. Составляющие успеха есть: прямые рейсы, дружелюбное отношение местных жителей к туристам из России и богатая экскурсионная программа в стране.
"Туристы чаще запрашивают программы с посещением таких городов, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Язд, интересуются отдыхом на острове Киш", – рассказали в PAC Group.
Помимо групповых экскурсионных программ, туристы бронируют у туроператоров индивидуальные туры, а также только наземное обслуживание.
Новогодний отдых в Иране смогут позволить себе туристы с бюджетом 104 тысяч рублей на двоих. Уложиться в такую сумму можно будет, если забронировать у туроператоров поездку на пять ночей в отель категории "три звезды". Желающие поехать в новогодние даты в экскурсионный тур, должны закладывать большие суммы – от 182 тысячи рублей на двоих без учета перелета. Только отель можно забронировать за 25 тысяч рублей на двоих на пять ночей, включая новогоднюю.
Тарифы (с багажом) на перелет по маршруту Москва-Тегеран в предновогодние даты вполне доступны. В начале января в Тегеран из Москвы и обратно можно улететь за 25 тысяч рублей на человека.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыИранАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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