Спрос на туры в Иран упал, несмотря на доступные цены
АТОР: встретить Новый год в Иране можно за 104 тысячи рублей на двоих
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продажи туров в Иран на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились, оживления нет до сих пор, но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть, сообщает АТОР.
Туроператоры рассказывают, что до осени спрос демонстрировал уверенность, рос по сравнению с показателями прошлого года. "В целом по 2023 году запросов и бронирований было больше, чем в 2022 году. Наблюдался явный рост интереса", – рассказали в PAC Group.
Осенью, на фоне осложнившихся отношений Израиля и Палестины, россияне стали настороженно относиться к поездкам в Иран. "С начала октября мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных путевок пока нет", – подтвердили в "Русском Экспрессе". В компании PAC Group в ноябре-декабре запросов тоже стало меньше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об "умеренных" продажах говорят и в компаниях "Интурист", China Travel.
Между тем, несмотря на временные сложности, туроператоры настроены позитивно. Говорят, что направление с каждым годом укрепляется на российском рынке. Составляющие успеха есть: прямые рейсы, дружелюбное отношение местных жителей к туристам из России и богатая экскурсионная программа в стране.
Помимо групповых экскурсионных программ, туристы бронируют у туроператоров индивидуальные туры, а также только наземное обслуживание.
Новогодний отдых в Иране смогут позволить себе туристы с бюджетом 104 тысяч рублей на двоих. Уложиться в такую сумму можно будет, если забронировать у туроператоров поездку на пять ночей в отель категории "три звезды". Желающие поехать в новогодние даты в экскурсионный тур, должны закладывать большие суммы – от 182 тысячи рублей на двоих без учета перелета. Только отель можно забронировать за 25 тысяч рублей на двоих на пять ночей, включая новогоднюю.
Тарифы (с багажом) на перелет по маршруту Москва-Тегеран в предновогодние даты вполне доступны. В начале января в Тегеран из Москвы и обратно можно улететь за 25 тысяч рублей на человека.