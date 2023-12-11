Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта
МО: купленные в ФРГ Киевом химикаты являются прекурсором для синтеза иприта
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
По его словам, Киев готовит антироссийскую провокацию с применение отравляющих веществ. Для этого Украина в октябре-ноябре закупила в Германии "малую партию" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия.
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"Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам", - сказал он.