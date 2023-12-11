https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html

Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта

Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта

Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:20

2023-12-11T16:20

2023-12-11T16:22

германия

украина

россия

игорь кириллов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. По его словам, Киев готовит антироссийскую провокацию с применение отравляющих веществ. Для этого Украина в октябре-ноябре закупила в Германии "малую партию" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия. "Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам", - сказал он.

https://radiosputnik.ru/20200712/1574226281.html

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германия, украина, россия, игорь кириллов