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Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 11.12.2023 (обновлено: 16:22 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html
Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта
Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта
Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:20
2023-12-11T16:22
германия
украина
россия
игорь кириллов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. По его словам, Киев готовит антироссийскую провокацию с применение отравляющих веществ. Для этого Украина в октябре-ноябре закупила в Германии "малую партию" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия. "Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам", - сказал он.
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германия, украина, россия, игорь кириллов
Германия, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Специальная военная операция на Украине
Минобороны России: купленные в ФРГ Киевом химикаты нужны для синтеза иприта

МО: купленные в ФРГ Киевом химикаты являются прекурсором для синтеза иприта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Закупленные Украиной в Германии химикаты нужны для изготовления отравляющего вещества иприт, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
По его словам, Киев готовит антироссийскую провокацию с применение отравляющих веществ. Для этого Украина в октябре-ноябре закупила в Германии "малую партию" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия.
«
"Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам", - сказал он.
Изобретение и применение иприта - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
Изобретение и применение иприта
12 июля 2020, 03:44
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияИгорь Кириллов
 
 
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