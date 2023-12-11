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Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915160075.html
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО
Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:47
2023-12-11T18:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин. "Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html
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общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО

Путин: арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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