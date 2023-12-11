https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915160075.html

Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО

Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023

Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО

Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:47

2023-12-11T18:47

2023-12-11T18:47

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915129194_0:322:2968:1992_1920x0_80_0_0_0188ea768808c469a239a3fc71f56c04.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин. "Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр