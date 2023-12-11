https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915160075.html
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО
Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:47
2023-12-11T18:47
2023-12-11T18:47
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общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин. "Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО
Путин: арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Арктическую ипотеку было бы правильно распространить на участников специальной военной операции, сами участники и члены их семей должны быть всегда во внимании, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь, это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
Путин заявил, что Арктическая зона важна для России