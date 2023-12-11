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Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 11.12.2023 (обновлено: 17:28 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915132082.html
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:09
2023-12-11T17:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
арктика
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции."Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", - сказал Путин на встрече с получателями Арктической ипотеки, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html
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владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, арктика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Арктика
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО

Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО не расширили, упущением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции.
"Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", - сказал Путин на встрече с получателями Арктической ипотеки, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРАрктика
 
 
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