https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915132082.html
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:09
2023-12-11T17:09
2023-12-11T17:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
арктика
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции."Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", - сказал Путин на встрече с получателями Арктической ипотеки, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, арктика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Арктика
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО не расширили, упущением
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции.
"Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", - сказал Путин на встрече с получателями Арктической ипотеки, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.
Путин заявил, что Арктическая зона важна для России