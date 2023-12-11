https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915132082.html

Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО

Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО - РИА Новости, 11.12.2023

Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО

Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:09

2023-12-11T17:09

2023-12-11T17:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

арктика

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции."Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", - сказал Путин на встрече с получателями Арктической ипотеки, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html

россия

арктика

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, арктика