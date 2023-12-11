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Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом
Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом - РИА Новости, 11.12.2023
Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом
Интернет-буллинг стал весомой проблемой общества, борьба с ним должна основываться на обучении цифровой гигиене, адекватном и неизбежном наказании виновников,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:51
2023-12-11T16:51
2023-12-11T16:51
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Интернет-буллинг стал весомой проблемой общества, борьба с ним должна основываться на обучении цифровой гигиене, адекватном и неизбежном наказании виновников, заявила глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Интернет-буллинг вышел за рамки дворовых "дразнилок" и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. Каждый пятый ребенок (это 22% несовершеннолетних") неоднократно сталкивался с кибербуллингом <...> Борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли", - сказала Сидоренко на встрече с Львовой-Беловой, посвященной защите детей от цифровых угроз и укреплению двустороннего взаимодействия по охране прав ребенка и обеспечения его безопасности в сетевой среде. Львова-Белова согласилась с тем, что защита прав несовершеннолетних от угроз в сети является приоритетным направлением сегодняшней государственной повестки, поскольку появляются все новые угрозы. Уполномоченный по правам ребенка среди сложностей по защите детей от токсичной информации назвала появление нерегулируемых интернет-ресурсов. "Нашими правоохранительными органами ведется постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов", - подчеркнула Львова-Белова, слова которой приводит АНО "Белый интернет". В конце встречи глава "Белого интернета" и омбудсмен обсудили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности детей.
https://ria.ru/20231111/bulling-1908884027.html
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общество, россия, мария львова-белова, технологии
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Технологии
Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом
Сидоренко: борьба с интернет-буллингом должна основываться на цифровой гигиене
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Интернет-буллинг стал весомой проблемой общества, борьба с ним должна основываться на обучении цифровой гигиене, адекватном и неизбежном наказании виновников, заявила глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Интернет-буллинг вышел за рамки дворовых "дразнилок" и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. Каждый пятый ребенок (это 22% несовершеннолетних") неоднократно сталкивался с кибербуллингом <...> Борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли", - сказала Сидоренко на встрече с Львовой-Беловой, посвященной защите детей от цифровых угроз и укреплению двустороннего взаимодействия по охране прав ребенка и обеспечения его безопасности в сетевой среде.
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Львова-Белова согласилась с тем, что защита прав несовершеннолетних от угроз в сети является приоритетным направлением сегодняшней государственной повестки, поскольку появляются все новые угрозы. Уполномоченный по правам ребенка среди сложностей по защите детей от токсичной информации назвала появление нерегулируемых интернет-ресурсов.
"Нашими правоохранительными органами ведется постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов", - подчеркнула Львова-Белова, слова которой приводит АНО "Белый интернет".
В конце встречи глава "Белого интернета" и омбудсмен обсудили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности детей.
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