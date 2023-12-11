https://ria.ru/20231211/internet-1915126139.html

Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом

Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом - РИА Новости, 11.12.2023

Глава "Белого интернета" рассказала о методах борьбы с буллингом

Интернет-буллинг стал весомой проблемой общества, борьба с ним должна основываться на обучении цифровой гигиене, адекватном и неизбежном наказании виновников,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:51

2023-12-11T16:51

2023-12-11T16:51

общество

россия

мария львова-белова

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_9fa1885ec2500d1598c1ef050aee90bd.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Интернет-буллинг стал весомой проблемой общества, борьба с ним должна основываться на обучении цифровой гигиене, адекватном и неизбежном наказании виновников, заявила глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Интернет-буллинг вышел за рамки дворовых "дразнилок" и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. Каждый пятый ребенок (это 22% несовершеннолетних") неоднократно сталкивался с кибербуллингом <...> Борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли", - сказала Сидоренко на встрече с Львовой-Беловой, посвященной защите детей от цифровых угроз и укреплению двустороннего взаимодействия по охране прав ребенка и обеспечения его безопасности в сетевой среде. Львова-Белова согласилась с тем, что защита прав несовершеннолетних от угроз в сети является приоритетным направлением сегодняшней государственной повестки, поскольку появляются все новые угрозы. Уполномоченный по правам ребенка среди сложностей по защите детей от токсичной информации назвала появление нерегулируемых интернет-ресурсов. "Нашими правоохранительными органами ведется постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов", - подчеркнула Львова-Белова, слова которой приводит АНО "Белый интернет". В конце встречи глава "Белого интернета" и омбудсмен обсудили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности детей.

https://ria.ru/20231111/bulling-1908884027.html

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария львова-белова, технологии