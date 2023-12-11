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Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:21 11.12.2023 (обновлено: 22:29 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/internat-1915183540.html
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки - РИА Новости, 11.12.2023
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки
Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:21
2023-12-11T22:29
культура
донецкая народная республика
докучаевск
донецк
иван охлобыстин
общероссийский народный фронт
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в Докучаевске (ДНР) новогодние подарки, а также рассказал о помощи подразделениям бойцов СВО. По его словам, он с трудом добирался до Докучаевска, преодолев непогоду и голодед, которые обрушились на Донецк и окрестности, а также чуть не заехал в зону боевых действий из-за сбоя навигатора. "Знаете как, русское ницшеанство, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Путается навигатор, ну сами понимаете, БПЛА и все остальное, мы выехали чуть ли не через Марьинку, далее через Семеновку, машины скользят по льду вообще &lt;…&gt; Ну позитивчик, зима, Новый год, исполнение всех желаний", - рассказал актер/ ГОУ Докучаевская школа-интернат №27 работает уже более 50 лет, обучает детей с особенностями развития, она стала первым объектом гуманитарной миссии Общероссийского народного фронта, фонда гуманитарных инициатив "Орион", с 2015 года она находится под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ, в 2022 году она была обстреляна дважды. "У детей должно быть ощущение праздника, как бы там ни было. У меня сердце болело 10 лет, что дети из подвалов ходят в школу. Я сам многодетный отец, у меня это вызывает внутренний кризис. А сейчас как-то налаживается, ну и детей надо баловать насколько это возможно. К сожалению, мы не даем то, что надо давать", - заявил Охлобыстин. По его словам, в эту поездку гуманитарная миссия отгрузит две тысячи новогодних подарков, всего планируется привезти около 120 тысяч подарков, а также организовать новогодние елки для детей. Кроме того, ряду подразделений в интернациональной бригаде "Пятнашка" и "Ночные волки" актер обещает привезти дроны, чтобы восполнить у них потери в техники. В Общероссийском народном фронте отмечают, что это не первая поездка Охлобыстина в зону проведения СВО, ранее совместно с Народным фронтом были вручены сборы для бойцов, включающие гитары, лично подписанные актером.
https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html
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донецкая народная республика
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Новогодние подарки для детей интерната в Докучаевске
Иван Охлобыстин привез новогодние подарки в детский интернат в Докучаевске (ДНР)
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донецкая народная республика, докучаевск, донецк, иван охлобыстин, общероссийский народный фронт, вооруженные силы украины
Культура, Донецкая Народная Республика, Докучаевск, Донецк, Иван Охлобыстин, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы Украины
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки

Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в Докучаевске новогодние подарки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в Докучаевске (ДНР) новогодние подарки, а также рассказал о помощи подразделениям бойцов СВО.
По его словам, он с трудом добирался до Докучаевска, преодолев непогоду и голодед, которые обрушились на Донецк и окрестности, а также чуть не заехал в зону боевых действий из-за сбоя навигатора.
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки
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«
"Знаете как, русское ницшеанство, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Путается навигатор, ну сами понимаете, БПЛА и все остальное, мы выехали чуть ли не через Марьинку, далее через Семеновку, машины скользят по льду вообще <…> Ну позитивчик, зима, Новый год, исполнение всех желаний", - рассказал актер/
ГОУ Докучаевская школа-интернат №27 работает уже более 50 лет, обучает детей с особенностями развития, она стала первым объектом гуманитарной миссии Общероссийского народного фронта, фонда гуманитарных инициатив "Орион", с 2015 года она находится под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ, в 2022 году она была обстреляна дважды.
«
"У детей должно быть ощущение праздника, как бы там ни было. У меня сердце болело 10 лет, что дети из подвалов ходят в школу. Я сам многодетный отец, у меня это вызывает внутренний кризис. А сейчас как-то налаживается, ну и детей надо баловать насколько это возможно. К сожалению, мы не даем то, что надо давать", - заявил Охлобыстин.
По его словам, в эту поездку гуманитарная миссия отгрузит две тысячи новогодних подарков, всего планируется привезти около 120 тысяч подарков, а также организовать новогодние елки для детей.
Кроме того, ряду подразделений в интернациональной бригаде "Пятнашка" и "Ночные волки" актер обещает привезти дроны, чтобы восполнить у них потери в техники.
В Общероссийском народном фронте отмечают, что это не первая поездка Охлобыстина в зону проведения СВО, ранее совместно с Народным фронтом были вручены сборы для бойцов, включающие гитары, лично подписанные актером.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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КультураДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскДонецкИван ОхлобыстинОбщероссийский народный фронтВооруженные силы Украины
 
 
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