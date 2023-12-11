Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в Докучаевске новогодние подарки
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в Докучаевске (ДНР) новогодние подарки, а также рассказал о помощи подразделениям бойцов СВО.
По его словам, он с трудом добирался до Докучаевска, преодолев непогоду и голодед, которые обрушились на Донецк и окрестности, а также чуть не заехал в зону боевых действий из-за сбоя навигатора.
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"Знаете как, русское ницшеанство, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Путается навигатор, ну сами понимаете, БПЛА и все остальное, мы выехали чуть ли не через Марьинку, далее через Семеновку, машины скользят по льду вообще <…> Ну позитивчик, зима, Новый год, исполнение всех желаний", - рассказал актер/
ГОУ Докучаевская школа-интернат №27 работает уже более 50 лет, обучает детей с особенностями развития, она стала первым объектом гуманитарной миссии Общероссийского народного фронта, фонда гуманитарных инициатив "Орион", с 2015 года она находится под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ, в 2022 году она была обстреляна дважды.
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"У детей должно быть ощущение праздника, как бы там ни было. У меня сердце болело 10 лет, что дети из подвалов ходят в школу. Я сам многодетный отец, у меня это вызывает внутренний кризис. А сейчас как-то налаживается, ну и детей надо баловать насколько это возможно. К сожалению, мы не даем то, что надо давать", - заявил Охлобыстин.
По его словам, в эту поездку гуманитарная миссия отгрузит две тысячи новогодних подарков, всего планируется привезти около 120 тысяч подарков, а также организовать новогодние елки для детей.
Кроме того, ряду подразделений в интернациональной бригаде "Пятнашка" и "Ночные волки" актер обещает привезти дроны, чтобы восполнить у них потери в техники.
В Общероссийском народном фронте отмечают, что это не первая поездка Охлобыстина в зону проведения СВО, ранее совместно с Народным фронтом были вручены сборы для бойцов, включающие гитары, лично подписанные актером.