https://ria.ru/20231211/internat-1915183540.html

Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки

Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки - РИА Новости, 11.12.2023

Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки

Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в... РИА Новости, 11.12.2023

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2023-12-11T21:21

2023-12-11T22:29

культура

донецкая народная республика

докучаевск

донецк

иван охлобыстин

общероссийский народный фронт

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что вместе с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив "Орион" привез в детский интернат в Докучаевске (ДНР) новогодние подарки, а также рассказал о помощи подразделениям бойцов СВО. По его словам, он с трудом добирался до Докучаевска, преодолев непогоду и голодед, которые обрушились на Донецк и окрестности, а также чуть не заехал в зону боевых действий из-за сбоя навигатора. "Знаете как, русское ницшеанство, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Путается навигатор, ну сами понимаете, БПЛА и все остальное, мы выехали чуть ли не через Марьинку, далее через Семеновку, машины скользят по льду вообще <…> Ну позитивчик, зима, Новый год, исполнение всех желаний", - рассказал актер/ ГОУ Докучаевская школа-интернат №27 работает уже более 50 лет, обучает детей с особенностями развития, она стала первым объектом гуманитарной миссии Общероссийского народного фронта, фонда гуманитарных инициатив "Орион", с 2015 года она находится под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ, в 2022 году она была обстреляна дважды. "У детей должно быть ощущение праздника, как бы там ни было. У меня сердце болело 10 лет, что дети из подвалов ходят в школу. Я сам многодетный отец, у меня это вызывает внутренний кризис. А сейчас как-то налаживается, ну и детей надо баловать насколько это возможно. К сожалению, мы не даем то, что надо давать", - заявил Охлобыстин. По его словам, в эту поездку гуманитарная миссия отгрузит две тысячи новогодних подарков, всего планируется привезти около 120 тысяч подарков, а также организовать новогодние елки для детей. Кроме того, ряду подразделений в интернациональной бригаде "Пятнашка" и "Ночные волки" актер обещает привезти дроны, чтобы восполнить у них потери в техники. В Общероссийском народном фронте отмечают, что это не первая поездка Охлобыстина в зону проведения СВО, ранее совместно с Народным фронтом были вручены сборы для бойцов, включающие гитары, лично подписанные актером.

https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html

https://ria.ru/20231128/podarki-1912482024.html

донецкая народная республика

докучаевск

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новогодние подарки для детей интерната в Докучаевске Иван Охлобыстин привез новогодние подарки в детский интернат в Докучаевске (ДНР) 2023-12-11T21:21 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, докучаевск, донецк, иван охлобыстин, общероссийский народный фронт, вооруженные силы украины