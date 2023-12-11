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Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию

Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию - РИА Новости, 11.12.2023

Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 6 декабря прошло расширенное заседание Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:46

2023-12-11T12:46

2023-12-11T12:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 дек – пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 6 декабря прошло расширенное заседание Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию РСПП по теме: "Итоги - 2023 и юбилейного 10 выпуска Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов). Основными вопросами для обсуждения стали итоги работы Комитета, результаты расчета Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов) – 2023, а также основные итоги 10 лет проекта по расчету ESG-индексов. Открыл заседание член Правления, вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям Виктор Черепов. В своем выступлении он отметил: "Проект РСПП по расчету индексов по устойчивому развитию (ESG-индексов), стали первым в России инструментом комплексной независимой оценки компаний. Десять лет назад мы с первыми расчетами ESG-индексов стали новаторами. Сейчас индексы рассчитываются рейтинговыми агентствами и МосБиржей, и другими организациями. В рамках новой Премии "Лидеры ответственного бизнеса", которая учреждена по поручению Президента РФ, среди основных критериев оценки – выпуск нефинансовой отчетности, степень открытости компаний, позиция компаний в Индексах РСПП и других рейтингах по устойчивому развитию, за это будут начисляться дополнительные баллы. Победители и лауреаты премии будут объявлены на очередном съезде РСПП в феврале 2024 года", - сказал Черепов. В свою очередь, заместитель председателя Комитета РСПП, заместитель генерального директора по международным проектам, член Правления ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко представил основные итоги работы Комитета в 2023 году. Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, координатор проекта РСПП по индексам по устойчивому развитию Елена Феоктистова рассказала об итогах 10-летнего периода проекта. "ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью. Она подчеркнула, что в международной базе данных по индексам и рейтингам устойчивого развития в 2013 году было 150+ инструментов независимой оценки, в 2017 году – уже 250+, а сейчас в мире существуют уже 650+ инструментов независимой оценки в контексте устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса", - пояснила спикер. Было отмечено, что методология по расчету Индексов РСПП регулярно актуализируется. Качество расчетов ESG-индексов РСПП ежегодно подтверждается аудиторами в ходе проверки точности оценки, а также ее соответствия утвержденной методологии. Важным результатом 10-летия стал рост количества компаний, которые попадают в Индексы, так в 2014 году было 20 компаний, сейчас - около 50. Директор программ Агентства "Стратеджиком" Владимир Шутилин представил результаты расчета Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG - индексов) - 2023". Директор по развитию индексных продуктов МОEX Сергей Голованев, рассказал о новациях и практическом применении фондовых ESG-индексов МосБиржи-РСПП. На заседании прозвучали выступления представителей компаний из числа тех, которые на протяжении многих лет входили в Индексы РСПП: Владимир Жуков, вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию ПАО ГМК "Норильский никель", Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию ПАО "СИБУР Холдинг", Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании "Металлоинвест", Александр Шарабайко, заместитель генерального директора по международным проектам, Член Правления ПАО "ФосАгро". "Такие индексы и рейтинги дают нам возможность сверять часы и видеть те направления, в развитии которых нам нужно двигаться", - рассказала Мазанова. "Мне кажется, что мы будем продолжать эти встречи еще много лет, потому что цели устойчивого развития остаются в повестке дня в любое время и у любого государства", - отметил Шарабайко. О соотношении оценок компаний в разных системах отчетности рассказали представители агентств: руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА (АО) Владимир Горчаков и управляющий директор группы рейтингов устойчивого развития Рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Также по итогам 10-летия Индексов РСПП дипломами были отмечены компании, которые все эти годы занимали верхние позиции Индексов РСПП: ПАО "Газпром", ПАО "ЛУКОЙЛ", Компания "Металлоинвест", ПАО "Северсталь", ПАО ГМК "Норильский никель". За большой личный вклад и в связи с 10-летием проекта награждены почетными грамотами РСПП: - заместитель председателя Экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности, член Совета РСПП по ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития ООО "ФБК" Владимир Скобарев; - член рабочей группы по составлению индексов РСПП, член Экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности, международный консультант - эксперт по отчетности в области устойчивого развития и системам независимой оценки в сфере ESG Наталья Хонякова. Также за активное участие и в связи с 10-летием проекта награждены благодарностью РСПП: - руководитель группы аналитиков, член Рабочей группы по составлению Индексов РСПП по устойчивому развитию, директор программ ООО "Стратеджиком" Владимир Шутилин; - член Экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности, генеральный директор ООО "Стратеджиком" Екатерина Верещагина; - аудитор проекта, заместитель руководителя департамента корпоративного управления и устойчивого развития ООО "ФБК" Елена Перцева; - директор по развитию индексных продуктов ПАО "Московская Биржа" Сергей Голованев; - член Рабочей группы по составлению Индексов РСПП по устойчивому развитию, член Экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности, независимый эксперт, консультант по отчетности в области устойчивого развития Любовь Аленичева. По результатам заседания Черепов отметил, что несмотря на геополитические пертурбации, тема устойчивого развития по-прежнему остается актуальной для российского бизнеса. Изложены предложения для внесения в решение Комитета РСПП по одобрению работы Комитета в 2023 году; по одобрению работы и полученные результаты по проекту РСПП по индексам устойчивого развития в 2023 году (ESG-индексы): "Ответственность и Открытость" и "Вектор устойчивого развития" и работы Рабочей группы по расчету Индексов РСПП, о целесообразности продолжения работы в 2024 году. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы