https://ria.ru/20231211/igrushki-1915005863.html

Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов

Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов - РИА Новости, 11.12.2023

Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов

Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% выше прошлого года - в качестве декора жители страны... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:48

2023-12-11T09:48

2023-12-11T09:48

дед мороз

снегурочка

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% выше прошлого года - в качестве декора жители страны выбирали наборы шаров, а из более дорогого сегмента - светящиеся сувениры и светодиодных оленей, говорится в исследовании компании "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Средний чек покупки елочных игрушек в целом составил 377 рублей, оказавшись на 17% выше прошлого года. Число покупок увеличилось при этом на 14%", - подсчитали аналитики, сравнив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого годов. По данным авторов исследования, в топе покупок были елочные шары и звезды в наборах, а среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты. И в этом, и в прошлом году покупатели отдавали предпочтение товарам эконом-сегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей. В ценовой категории от 1 до 3 тысяч рублей активно покупали настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно безопасно поставить под елку. В более дорогой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и других животных. Аналитики отмечают, что на цену елочных игрушек влияют высокая импортная составляющая в товаре (цена лака и краски) и сезонность продаж.

https://radiosputnik.ru/20231211/shtrafy-1914637428.html

https://ria.ru/20231211/bilety-1914997743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дед мороз, снегурочка, общество