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Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов - РИА Новости, 11.12.2023
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09:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/igrushki-1915005863.html
Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов
Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов - РИА Новости, 11.12.2023
Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов
Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% выше прошлого года - в качестве декора жители страны... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:48
2023-12-11T09:48
дед мороз
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общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% выше прошлого года - в качестве декора жители страны выбирали наборы шаров, а из более дорогого сегмента - светящиеся сувениры и светодиодных оленей, говорится в исследовании компании "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Средний чек покупки елочных игрушек в целом составил 377 рублей, оказавшись на 17% выше прошлого года. Число покупок увеличилось при этом на 14%", - подсчитали аналитики, сравнив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого годов. По данным авторов исследования, в топе покупок были елочные шары и звезды в наборах, а среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты. И в этом, и в прошлом году покупатели отдавали предпочтение товарам эконом-сегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей. В ценовой категории от 1 до 3 тысяч рублей активно покупали настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно безопасно поставить под елку. В более дорогой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и других животных. Аналитики отмечают, что на цену елочных игрушек влияют высокая импортная составляющая в товаре (цена лака и краски) и сезонность продаж.
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353
60
дед мороз, снегурочка, общество
Дед Мороз, Снегурочка, Общество
Средний чек россиян покупку елочных игрушек за год вырос на 17 процентов

Средний чек россиян на покупку елочных игрушек за год подскочил на 17 процентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елочные игрушки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% выше прошлого года - в качестве декора жители страны выбирали наборы шаров, а из более дорогого сегмента - светящиеся сувениры и светодиодных оленей, говорится в исследовании компании "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Средний чек покупки елочных игрушек в целом составил 377 рублей, оказавшись на 17% выше прошлого года. Число покупок увеличилось при этом на 14%", - подсчитали аналитики, сравнив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого годов.
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По данным авторов исследования, в топе покупок были елочные шары и звезды в наборах, а среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты.
И в этом, и в прошлом году покупатели отдавали предпочтение товарам эконом-сегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей.
В ценовой категории от 1 до 3 тысяч рублей активно покупали настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно безопасно поставить под елку. В более дорогой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и других животных.
Аналитики отмечают, что на цену елочных игрушек влияют высокая импортная составляющая в товаре (цена лака и краски) и сезонность продаж.
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Дед МорозСнегурочкаОбщество
 
 
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