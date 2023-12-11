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Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме

Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме - РИА Новости, 11.12.2023

Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил проработать вопрос расширения возможностей речного порта в Костроме по поставке грузов в регионы, которые РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:24

2023-12-11T18:24

2023-12-11T18:24

костромская область

кострома

костромская область

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сергей ситников

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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КОСТРОМА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил проработать вопрос расширения возможностей речного порта в Костроме по поставке грузов в регионы, которые находятся ниже по течению Волги и в зарубежные страны, сообщает администрация региона. По данным областной администрации, грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет. Большая часть важных объектов предприятия перешла в частные руки, часть находилась в федеральной собственности. Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения в Росимущество губернатора Сергея Ситникова. По поручению главы региона был найден частный инвестор, и в декабре 2021 года состоялось подписание соглашения о создании акционерного общества, у региона сохранен блокирующий пакет акций. В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта. Как рассказал гендиректор АО "Костромской грузовой порт" Дмитрий Урядников, за навигацию 2022 года порт принял 20 судов, осуществлена перевалка 80 тысяч тонн сыпучих грузов. В текущем году порт принял уже 40 судов, переработано 130 тысяч тонн грузов. Выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 70%. Сергей Ситников отметил важность работы порта с точки зрения внутренних потребностей региона и развития экспортных поставок в Россию и за рубеж. Первое важное направление работы - поставки стройматериалов для дорожной отрасли, поскольку доставка речным путем обходится дешевле, подчеркнул губернатор. В том числе, по его словам, по воде необходимо наладить поставки гранитного щебня для ремонта дорог. Материал обладает повышенной плотностью и позволит повысить качество дорожных ремонтов. Глава региона подчеркнул, что в перспективе порт будет востребован для перевозки материалов при строительстве транспортного обхода Костромы, в связи с чем необходимо проработать вопрос организации еще одной площадки порта на правом берегу Волги. Также, подчеркнул губернатор, необходимо расширять возможности порта по поставке грузов, в том числе продукции лесопереработки, в регионы, которые находятся ниже по течению и зарубежные страны. "В Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, в Казахстан, Туркменистан, Дагестан. Сегодня мы с ними связаны преимущественно автомобильным транспортом. Необходимо организовать бизнес-миссии, искать партнеров, прорабатывать вопрос возможности перевозки контейнерами, в первую очередь", - сказал Ситников. "Нужно сделать внутриотраслевую кооперацию, чтобы мы могли все это собирать и четко реализовывать. Задача одна: стоим на Волге — порт должен работать в интересах всех отраслей экономики", - подчеркнул глава Костромской области.

https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html

https://ria.ru/20231127/opk-1912103336.html

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кострома, костромская область, россия, сергей ситников, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)