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Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме - РИА Новости, 11.12.2023
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Костромская область
Костромская область
 
18:24 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gruzy-1915154575.html
Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме
Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме - РИА Новости, 11.12.2023
Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил проработать вопрос расширения возможностей речного порта в Костроме по поставке грузов в регионы, которые РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:24
2023-12-11T18:24
костромская область
кострома
костромская область
россия
сергей ситников
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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КОСТРОМА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил проработать вопрос расширения возможностей речного порта в Костроме по поставке грузов в регионы, которые находятся ниже по течению Волги и в зарубежные страны, сообщает администрация региона. По данным областной администрации, грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет. Большая часть важных объектов предприятия перешла в частные руки, часть находилась в федеральной собственности. Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения в Росимущество губернатора Сергея Ситникова. По поручению главы региона был найден частный инвестор, и в декабре 2021 года состоялось подписание соглашения о создании акционерного общества, у региона сохранен блокирующий пакет акций. В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта. Как рассказал гендиректор АО "Костромской грузовой порт" Дмитрий Урядников, за навигацию 2022 года порт принял 20 судов, осуществлена перевалка 80 тысяч тонн сыпучих грузов. В текущем году порт принял уже 40 судов, переработано 130 тысяч тонн грузов. Выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 70%. Сергей Ситников отметил важность работы порта с точки зрения внутренних потребностей региона и развития экспортных поставок в Россию и за рубеж. Первое важное направление работы - поставки стройматериалов для дорожной отрасли, поскольку доставка речным путем обходится дешевле, подчеркнул губернатор. В том числе, по его словам, по воде необходимо наладить поставки гранитного щебня для ремонта дорог. Материал обладает повышенной плотностью и позволит повысить качество дорожных ремонтов. Глава региона подчеркнул, что в перспективе порт будет востребован для перевозки материалов при строительстве транспортного обхода Костромы, в связи с чем необходимо проработать вопрос организации еще одной площадки порта на правом берегу Волги. Также, подчеркнул губернатор, необходимо расширять возможности порта по поставке грузов, в том числе продукции лесопереработки, в регионы, которые находятся ниже по течению и зарубежные страны. "В Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, в Казахстан, Туркменистан, Дагестан. Сегодня мы с ними связаны преимущественно автомобильным транспортом. Необходимо организовать бизнес-миссии, искать партнеров, прорабатывать вопрос возможности перевозки контейнерами, в первую очередь", - сказал Ситников. "Нужно сделать внутриотраслевую кооперацию, чтобы мы могли все это собирать и четко реализовывать. Задача одна: стоим на Волге — порт должен работать в интересах всех отраслей экономики", - подчеркнул глава Костромской области.
https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html
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кострома, костромская область, россия, сергей ситников, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Костромская область, Кострома, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Ситников поручил расширить географию доставки грузов из порта в Костроме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Сергей Ситников
 Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Ситников. Архивное фото
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КОСТРОМА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил проработать вопрос расширения возможностей речного порта в Костроме по поставке грузов в регионы, которые находятся ниже по течению Волги и в зарубежные страны, сообщает администрация региона.
По данным областной администрации, грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет. Большая часть важных объектов предприятия перешла в частные руки, часть находилась в федеральной собственности. Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения в Росимущество губернатора Сергея Ситникова. По поручению главы региона был найден частный инвестор, и в декабре 2021 года состоялось подписание соглашения о создании акционерного общества, у региона сохранен блокирующий пакет акций.
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В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта. Как рассказал гендиректор АО "Костромской грузовой порт" Дмитрий Урядников, за навигацию 2022 года порт принял 20 судов, осуществлена перевалка 80 тысяч тонн сыпучих грузов. В текущем году порт принял уже 40 судов, переработано 130 тысяч тонн грузов. Выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 70%.
Сергей Ситников отметил важность работы порта с точки зрения внутренних потребностей региона и развития экспортных поставок в Россию и за рубеж. Первое важное направление работы - поставки стройматериалов для дорожной отрасли, поскольку доставка речным путем обходится дешевле, подчеркнул губернатор. В том числе, по его словам, по воде необходимо наладить поставки гранитного щебня для ремонта дорог. Материал обладает повышенной плотностью и позволит повысить качество дорожных ремонтов.
Глава региона подчеркнул, что в перспективе порт будет востребован для перевозки материалов при строительстве транспортного обхода Костромы, в связи с чем необходимо проработать вопрос организации еще одной площадки порта на правом берегу Волги. Также, подчеркнул губернатор, необходимо расширять возможности порта по поставке грузов, в том числе продукции лесопереработки, в регионы, которые находятся ниже по течению и зарубежные страны.
"В Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, в Казахстан, Туркменистан, Дагестан. Сегодня мы с ними связаны преимущественно автомобильным транспортом. Необходимо организовать бизнес-миссии, искать партнеров, прорабатывать вопрос возможности перевозки контейнерами, в первую очередь", - сказал Ситников.
"Нужно сделать внутриотраслевую кооперацию, чтобы мы могли все это собирать и четко реализовывать. Задача одна: стоим на Волге — порт должен работать в интересах всех отраслей экономики", - подчеркнул глава Костромской области.
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Костромская областьКостромаКостромская областьРоссияСергей СитниковФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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