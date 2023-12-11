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Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах - РИА Новости, 11.12.2023
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12:39 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gruzoviki-1915045280.html
Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах
Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах
Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:39
2023-12-11T12:39
украина
в мире
польша
евросоюз
силезское воеводство
матеуш моравецкий
тарас качка
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для последующего выполнения рейсов по территории Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM. Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти. "Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы из Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве. Грузовики из Польши должны дальше ехать в Германию, Швецию и Литву", - говорится в сообщении. Отмечается, что это пробный рейс и продолжение ввоза украинских грузовиков по железной дороге будет зависеть от экономической целесообразности. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231207/operatsiya-1914249310.html
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украина, в мире, польша, евросоюз, силезское воеводство, матеуш моравецкий, тарас качка
Украина, В мире, Польша, Евросоюз, Силезское воеводство, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка
Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах

RMF FM: украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для последующего выполнения рейсов по территории Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM.
Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти.
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"Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы из Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве. Грузовики из Польши должны дальше ехать в Германию, Швецию и Литву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это пробный рейс и продолжение ввоза украинских грузовиков по железной дороге будет зависеть от экономической целесообразности.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаВ миреПольшаЕвросоюзСилезское воеводствоМатеуш МоравецкийТарас Качка
 
 
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