Украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах
RMF FM: украинские перевозчики начали ввозить грузовики в Польшу на поездах
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для последующего выполнения рейсов по территории Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM.
Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти.
"Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы из Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве. Грузовики из Польши должны дальше ехать в Германию, Швецию и Литву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это пробный рейс и продолжение ввоза украинских грузовиков по железной дороге будет зависеть от экономической целесообразности.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.