https://ria.ru/20231211/granitsa-1915091246.html
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы
Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:16
2023-12-11T15:16
2023-12-11T15:33
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники."Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник - КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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в мире, украина, польша
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы
ТСН: Украина достигла договоренностей по разблокированию границы с Польшей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН
со ссылкой на осведомленные источники.
"Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник - КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе