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СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы - РИА Новости, 11.12.2023
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15:16 11.12.2023 (обновлено: 15:33 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/granitsa-1915091246.html
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы
Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:16
2023-12-11T15:33
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники."Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник - КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы

ТСН: Украина достигла договоренностей по разблокированию границы с Польшей

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники.
"Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник - КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Очередь грузовых автомобилей в районе пограничного перехода Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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