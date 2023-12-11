https://ria.ru/20231211/granitsa-1915091246.html

СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы

СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы

Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:16

2023-12-11T15:16

2023-12-11T15:33

в мире

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_0:0:2554:1437_1920x0_80_0_0_5fb708afaabfc720ab6513a19dc536fe.png

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники."Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник - КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша