https://ria.ru/20231211/gramoty-1915093617.html
В Хабаровске детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины
В Хабаровске детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины - РИА Новости, 11.12.2023
В Хабаровске детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины
Грамоты с символикой Украины выдали детям в одном из детских садов Хабаровска после соревнований, инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:22
2023-12-11T15:22
2023-12-11T15:22
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ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Грамоты с символикой Украины выдали детям в одном из детских садов Хабаровска после соревнований, инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из интернета, идет разбирательство, сообщили РИА Новости в управлении образования города. В соцсетях стала распространяться информация, что в Хабаровске детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. "Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования", - разъяснили ситуацию в управлении. По данным управления образования, в настоящее время эти грамоты изъяты, ведётся проверка инцидента. "Безусловно, такие ситуации недопустимы. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведем беседы и экзамены по поводу знания российской символики", - добавили в управлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, хабаровск, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Хабаровск, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Хабаровске детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины
В Хабаровске выясняют, как детям в саду могли выдать грамоты с гербом Украины
ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Грамоты с символикой Украины выдали детям в одном из детских садов Хабаровска после соревнований, инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из интернета, идет разбирательство, сообщили РИА Новости в управлении образования города.
В соцсетях стала распространяться информация, что в Хабаровске детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины.
"Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования", - разъяснили ситуацию в управлении.
По данным управления образования, в настоящее время эти грамоты изъяты, ведётся проверка инцидента. "Безусловно, такие ситуации недопустимы. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведем беседы и экзамены по поводу знания российской символики", - добавили в управлении.
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