https://ria.ru/20231211/gosizmena-1915157335.html

Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду

Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду - РИА Новости, 11.12.2023

Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил 13-летний приговор жителю Ярославля по делу о государственной измене и контрабанде опасных веществ или... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:31

2023-12-11T18:31

2023-12-11T18:31

происшествия

ярославль

ярославский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_55612a6a7daaa80c65563a60bc8b7e6f.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил 13-летний приговор жителю Ярославля по делу о государственной измене и контрабанде опасных веществ или вооружения, дело направлено на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 29.11.2023 года приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р.Н. отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - рассказал собеседник агентства. При этом мужчину не отпустили на свободу, суд оставил его под стражей. Тем не менее, по данным опрошенных РИА Новости юристов, в российской судебной практике крайне редко отменяются приговоры по статьям УК о госизмене и шпионаже. Ярославский областной суд в сентябре этого года приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и два эпизода контрабанды опасных веществ или вооружения. Подробности дела в суде не раскрыли.

https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, ярославский областной суд