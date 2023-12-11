https://ria.ru/20231211/gosizmena-1915157335.html
Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду
Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду - РИА Новости, 11.12.2023
Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил 13-летний приговор жителю Ярославля по делу о государственной измене и контрабанде опасных веществ или... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:31
2023-12-11T18:31
2023-12-11T18:31
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ярославль
ярославский областной суд
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил 13-летний приговор жителю Ярославля по делу о государственной измене и контрабанде опасных веществ или вооружения, дело направлено на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 29.11.2023 года приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р.Н. отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - рассказал собеседник агентства. При этом мужчину не отпустили на свободу, суд оставил его под стражей. Тем не менее, по данным опрошенных РИА Новости юристов, в российской судебной практике крайне редко отменяются приговоры по статьям УК о госизмене и шпионаже. Ярославский областной суд в сентябре этого года приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и два эпизода контрабанды опасных веществ или вооружения. Подробности дела в суде не раскрыли.
https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html
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происшествия, ярославль, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Ярославский областной суд
Суд отменил 13-летний приговор ярославцу за госизмену и контрабанду
Ярославцу отменили приговор за госизмену и направили дело на новое рассмотрение
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил 13-летний приговор жителю Ярославля по делу о государственной измене и контрабанде опасных веществ или вооружения, дело направлено на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 29.11.2023 года приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р.Н. отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - рассказал собеседник агентства.
При этом мужчину не отпустили на свободу, суд оставил его под стражей. Тем не менее, по данным опрошенных РИА Новости юристов, в российской судебной практике крайне редко отменяются приговоры по статьям УК о госизмене и шпионаже.
Ярославский областной суд в сентябре этого года приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и два эпизода контрабанды опасных веществ или вооружения. Подробности дела в суде не раскрыли.
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