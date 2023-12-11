https://ria.ru/20231211/google-1915124878.html

Украина не вошла в мировые тренды поиска Google за год

Украина не вошла в мировые тренды поиска Google за год - РИА Новости, 11.12.2023

Украина не вошла в мировые тренды поиска Google за год

Украина не вошла в десятку наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2023 год, первое место в рейтинге новостей занимает тема конфликта в секторе... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

в мире

украина

google

технологии

сектор газа

ситуация в днр и лнр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украина не вошла в десятку наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2023 год, первое место в рейтинге новостей занимает тема конфликта в секторе Газа, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google. В топ-10 самых запрашиваемых новостей года помимо темы палестино-израильского конфликта вошли также новости, связанные с взорвавшимся рядом с местом гибели "Титаника" батискафом, землетрясением в Турции, тремя ураганами в США и Канаде, стрельбой в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссией "Чандраян-3", достигшей поверхности Луны, и войной в Судане. Конфликт на Украине в прошлом году был главной темой в поиске. Западные СМИ в последнее время все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план, а Киев теряет внимание журналистов и поддержку союзников.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

украина

сектор газа

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, google, технологии, сектор газа, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году