https://ria.ru/20231211/gololed-1915081738.html
В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек
В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек - РИА Новости, 11.12.2023
В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек
Восемьдесят человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник утром из-за сильного гололеда, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:41
2023-12-11T14:41
2023-12-11T14:41
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Восемьдесят человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник утром из-за сильного гололеда, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской области. В понедельник утром большинство дорог и тротуаров города покрыла толстая ледяная корка. Временами в течение дня идет ледяной дождь. "На 12.00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей", - сказал он. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, уточнил представитель регионального минздрава. Как сообщает госавтоинспекция Ростовской области, на отдельных участках трассы М-4 "Дон" "движение затруднено из-за погодных условий". По данным администрации города, обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами ведут более 100 единиц техники и 2,6 тысячи уборщиков территорий.
https://ria.ru/20231128/dorozhki-1912451393.html
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ростов-на-дону, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростовская область
В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек
В травмпункты Ростова-на-Дону из-за сильного гололеда обратились 80 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Восемьдесят человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник утром из-за сильного гололеда, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской области.
В понедельник утром большинство дорог и тротуаров города покрыла толстая ледяная корка. Временами в течение дня идет ледяной дождь.
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"На 12.00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей", - сказал он. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, уточнил представитель регионального минздрава.
Как сообщает госавтоинспекция Ростовской области, на отдельных участках трассы М-4 "Дон" "движение затруднено из-за погодных условий".
По данным администрации города, обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами ведут более 100 единиц техники и 2,6 тысячи уборщиков территорий.
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