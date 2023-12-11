https://ria.ru/20231211/gololed-1915081738.html

В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек

В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек - РИА Новости, 11.12.2023

В травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда обратились 80 человек

Восемьдесят человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник утром из-за сильного гололеда, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:41

ростов-на-дону

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Восемьдесят человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник утром из-за сильного гололеда, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской области. В понедельник утром большинство дорог и тротуаров города покрыла толстая ледяная корка. Временами в течение дня идет ледяной дождь. "На 12.00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей", - сказал он. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, уточнил представитель регионального минздрава. Как сообщает госавтоинспекция Ростовской области, на отдельных участках трассы М-4 "Дон" "движение затруднено из-за погодных условий". По данным администрации города, обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами ведут более 100 единиц техники и 2,6 тысячи уборщиков территорий.

https://ria.ru/20231128/dorozhki-1912451393.html

https://ria.ru/20231116/mvd-1909788645.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область