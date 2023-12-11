https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

"Угрожают их семьям". Зачем США требуют от Киева продержаться еще год

"Угрожают их семьям". Зачем США требуют от Киева продержаться еще год - РИА Новости, 11.12.2023

"Угрожают их семьям". Зачем США требуют от Киева продержаться еще год

Администрация Байдена отчаянно пытается найти деньги и оружие для ВСУ. А аппетиты украинских властей продолжают расти. Как Вашингтон и Киев ищут выход из... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:11

специальная военная операция на украине

украина

сша

ллойд остин

валерий залужный

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

f/a-18

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Администрация Байдена отчаянно пытается найти деньги и оружие для ВСУ. А аппетиты украинских властей продолжают расти. Как Вашингтон и Киев ищут выход из ситуации — в материале РИА Новости.Ультиматум для Москвы"К концу следующего года мы бы хотели, чтобы Россия стояла перед выбором — либо пойти на переговоры на приемлемых для Украины условиях в соответствии с уставом ООН и принципом территориальной целостности, либо столкнуться с более сильной Украиной, опирающейся на поддержку мощного ВПК Соединенных Штатов, Европы и самой Украины, позволяющую снова наступать. Это сложный стратегический выбор. Не знаю, что решат русские, но это дилемма, которую мы бы хотели для них создать", — заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института.В 2024-м спонсоры Киева должны усилить индустриальную базу, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым, считает он.Однако конгресс отказывается согласовывать 61 миллиард долларов на следующий год для киевского режима. И пока западная помощь иссякает."Мы отправим ваших сыновей на войну"Белый дом давит на республиканцев изо всех сил. "Если Путин захватит Украину, он не остановится, <...> продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", — сообщил Байден в специальном обращении к конгрессу.Доходит и до прямых угроз. Так, по словам американского журналиста Такера Карлсона, глава Пентагона Ллойд Остин на закрытом брифинге палаты представителей сказал: "Мы отправим ваших двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией".Проблема в том, что потребности Зеленского постоянно растут."Побольше сыру и котлет побольше"В частности, на днях Минобороны Украины опубликовало список вооружений, которые там хотели бы получить от США. К уже привычным танкам Abrams, беспилотникам, артиллерийским системаv и боеприпасам, а также ракетам ATACMS добавили:И если ПРО еще можно объяснить необходимостью защититься от российских ударов по тыловым объектам военной инфраструктуры, то остальное выглядит уж совсем непомерным. В июле госсекретарь США говорил, что Киеву предоставят F-16 до конца года, однако в октябре Ллойд Остин уточнил: самое раннее — весна. При этом F-18 выпустили в три раза меньше, чем F-16, так что добиться их поставки еще сложнее.Вызывают вопросы и транспортные самолеты — ведь над Украиной закрыто воздушное пространство. Западную технику разгружают в соседних странах и потом доставляют наземными маршрутами.Но и это не все. В украинских СМИ сообщили некоторые подробности о переговорах Валерия Залужного с Ллойдом Остином во время его визита в Киев. В частности, украинский генерал попросил 17 миллионов снарядов. "Он (Остин. — Прим. ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире столько не собрать", — приводит издание "Украинская правда" слова источника в военном ведомстве.Залужный добавил: для "возвращения к границам 1991-го" понадобится 350-400 миллиардов долларов. Так что 61 миллиард от Байдена Киев не спасет.Последний оплотПока украинское командование загибает пальцы, а Вашингтон пытается найти способ удовлетворить требования Залужного с Зеленским хотя бы частично, военкомы киевского режима гоняются по всей стране за "добровольцами"."Интервью с украинцами призывного возраста позволяют предположить, что многие из них не горят желанием сражаться за правительство, которое считают насквозь коррумпированным и некомпетентным", — отмечает Washington Post.Издание также указывает, что Украину покинули 650 тысяч мужчин. Это сопоставимо с общей численностью ВСУ: там, по сведениям министра обороны Рустема Умерова, — около 800 тысяч.Режим Зеленского остро нуждается в новобранцах — настолько, что теперь, как сообщил накануне украинский телеграм-канал "Политика страны", их отлавливают в тренажерных залах. Неудивительно, что в интернете публикуют видео опустевших украинских "качалок".Нет сомнений в том, что военкомы проявят должную изобретательность, чтобы обеспечить фронт — ведь американцы требуют от Киева продержаться как минимум год. Судя по всему, это критически важно для администрации Байдена. Вот только не совсем понятно почему. То ли в Белом доме ждут выхода американского ВПК на былую мощь, то ли — президентских выборов в ноябре 2024-го. Ведь второй Афганистан, которым рискует стать Украина для США, — плохое подспорье для избирательной кампании демократов.

https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сша, ллойд остин, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, f/a-18, f-16