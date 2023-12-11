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В ГД предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости, 11.12.2023
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10:22 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/genotsid-1915011319.html
В ГД предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
В ГД предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости, 11.12.2023
В ГД предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
В Госдуме началась работа над законопроектом, которым предлагается законодательно закрепить День памяти жертв геноцида советского народа во время Великой... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:22
2023-12-11T10:22
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Госдуме началась работа над законопроектом, которым предлагается законодательно закрепить День памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны, рассказала журналистам зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия"). "У нас в стране еще нет ни одной законодательно закрепленной даты, связанной с памятью жертв геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Люди знали, что на территории нашей страны происходили преступления нацистов по отношению к мирным гражданам, но данные, в том числе новые, рассекреченные, которые мы сейчас имеем после проведенных судов, просто ужасают. Поэтому важно установить для этого особенный памятный день и закрепить его на законодательном уровне", - заявила она. Парламентарий добавила, что знание этого поможет понять современность, против чего сражаются бойцы в зоне СВО, ведь преступления нацистов прошлого и неонацистов настоящего имеют много общего. "Сейчас идет работа над выбором подходящей даты. В списке потенциальных дат, например, 19 апреля - неформальный День единых действий в память о жертвах геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…" - уточнила Занко.
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общество, ссср, госдума рф, единая россия, россия
Общество, СССР, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
В ГД предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа

В Госдуме предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Госдуме началась работа над законопроектом, которым предлагается законодательно закрепить День памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны, рассказала журналистам зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия").
«
"У нас в стране еще нет ни одной законодательно закрепленной даты, связанной с памятью жертв геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Люди знали, что на территории нашей страны происходили преступления нацистов по отношению к мирным гражданам, но данные, в том числе новые, рассекреченные, которые мы сейчас имеем после проведенных судов, просто ужасают. Поэтому важно установить для этого особенный памятный день и закрепить его на законодательном уровне", - заявила она.
Парламентарий добавила, что знание этого поможет понять современность, против чего сражаются бойцы в зоне СВО, ведь преступления нацистов прошлого и неонацистов настоящего имеют много общего.
"Сейчас идет работа над выбором подходящей даты. В списке потенциальных дат, например, 19 апреля - неформальный День единых действий в память о жертвах геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…" - уточнила Занко.
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