https://ria.ru/20231211/gaza-1914988383.html

Юг сектора Газа подвергся интенсивной бомбардировке, передают СМИ

Юг сектора Газа подвергся интенсивной бомбардировке, передают СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Юг сектора Газа подвергся интенсивной бомбардировке, передают СМИ

Южная часть сектора Газа ночью подверглась интенсивной бомбардировке со стороны Израиля, передает Al Jazeera. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T04:17

2023-12-11T04:17

2023-12-11T04:52

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Южная часть сектора Газа ночью подверглась интенсивной бомбардировке со стороны Израиля, передает Al Jazeera. "Южная часть Газы подверглась интенсивным бомбардировкам. Район в Рафахе на юге сектора Газа подвергается интенсивным бомбардировкам с раннего утра, поскольку израильская оккупация расширяет свои военные операции на юге", — говорится в сообщении.Кроме того, источники телеканала заявили, что авиация еврейского государства нанесла серию интенсивных ударов к востоку от города Хан-Юнис.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231210/israel-1914977479.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа