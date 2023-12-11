Юг сектора Газа подвергся интенсивной бомбардировке, передают СМИ
Al Jazeera: южная часть сектора Газа подверглась ударам со стороны Израиля
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Южная часть сектора Газа ночью подверглась интенсивной бомбардировке со стороны Израиля, передает Al Jazeera.
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"Южная часть Газы подверглась интенсивным бомбардировкам. Район в Рафахе на юге сектора Газа подвергается интенсивным бомбардировкам с раннего утра, поскольку израильская оккупация расширяет свои военные операции на юге", — говорится в сообщении.
Кроме того, источники телеканала заявили, что авиация еврейского государства нанесла серию интенсивных ударов к востоку от города Хан-Юнис.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.