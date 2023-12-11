https://ria.ru/20231211/gaz-1915184864.html
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2023
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник
Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:29
2023-12-11T21:29
2023-12-11T21:29
происшествия
москва
мосгаз
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне одной из квартир жилого дома по улица Парковая, дом 14. В результате хлопка пострадавших нет. Нарушено остекление кухни", - сказал собеседник агентства. В АО "МОСГАЗ" уточнили, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Утечек газа не обнаружено, приняты все необходимые меры безопасности, угроз для населения нет. "Аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО "МОСГАЗ" по каналам экстренной линии "112" в 19.34. Аварийная бригада АО "МОСГАЗ" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/gaz-1914317389.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгаз
Происшествия, Москва, Мосгаз
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник
В Москве на Парковой улице в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадавших нет