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В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2023
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21:29 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gaz-1915184864.html
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2023
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник
Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:29
2023-12-11T21:29
происшествия
москва
мосгаз
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне одной из квартир жилого дома по улица Парковая, дом 14. В результате хлопка пострадавших нет. Нарушено остекление кухни", - сказал собеседник агентства. В АО "МОСГАЗ" уточнили, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Утечек газа не обнаружено, приняты все необходимые меры безопасности, угроз для населения нет. "Аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО "МОСГАЗ" по каналам экстренной линии "112" в 19.34. Аварийная бригада АО "МОСГАЗ" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мосгаз
Происшествия, Москва, Мосгаз
В Москве в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил источник

В Москве на Парковой улице в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина газовой службы
Машина газовой службы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина газовой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме на Парковой улице в Москве, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне одной из квартир жилого дома по улица Парковая, дом 14. В результате хлопка пострадавших нет. Нарушено остекление кухни", - сказал собеседник агентства.
В АО "МОСГАЗ" уточнили, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Утечек газа не обнаружено, приняты все необходимые меры безопасности, угроз для населения нет.
«
"Аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО "МОСГАЗ" по каналам экстренной линии "112" в 19.34. Аварийная бригада АО "МОСГАЗ" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры", - говорится в сообщении.
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