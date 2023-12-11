https://ria.ru/20231211/gaz-1915170049.html

В Велижский район Смоленской области провели газ

В Велижский район Смоленской области провели газ - РИА Новости, 11.12.2023

В Велижский район Смоленской области провели газ

Первые 17 домовладений Велижского района Смоленской области подключили к природному газу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:42

2023-12-11T19:42

2023-12-11T19:42

смоленская область

смоленская область

велижский район

василий анохин

газпром

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СМОЛЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Первые 17 домовладений Велижского района Смоленской области подключили к природному газу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. "Сегодня у нас знаменательное событие - природный газ пришел на Велижскую землю! К нему подключены 17 первых домовладений. Спасибо за совместную работу компании "Газпром", проектировщикам и строителям!", - написал Анохин. Он отметил, что для газификации района за полтора года построены два межпоселковых газопровода и газопровод-отвод до деревни Никитино Демидовского района. Это, по словам губернатора, позволит подключить к газу не только жителей Велижа, но и деревни Погорелье и Селезни, а также село Понизовье в Руднянском районе. В том числе, социальные объекты - школы, больницы, детские сады. Всего - почти тысячи потребителей. Василий Анохин пообщался с хозяйкой первого подключенного к газу дома на улице Смоленской. "Любовь Платонова, учитель начальных классов школы №1, рассказала, что до этого долгие годы отапливала дом дровами, а также использовала баллонный газ. Благодаря программе социальной газификации, которую инициировал наш президент, газ бесплатно подвели к границам земельного участка. Теперь быт стал намного проще, не нужно топить печь и нести дополнительные расходы", - отметил губернатор. Глава региона выразил уверенность, что газификация создаст "совершенно другой уровень комфорта" для велижан и в целом даст импульс развитию района: облегчит жизнь пенсионерам, откроет перспективы для молодых семей, привлечет в район инвесторов. Анохин подчеркнул, что правительство Смоленской области вместе с "Газпромом" продолжит работу по газификации региона.

https://ria.ru/20231207/smolensk-1914288796.html

https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo-1912419925.html

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смоленская область, велижский район, василий анохин, газпром