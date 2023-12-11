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Въезда в Литву из Калининградской области ожидают 265 фур - РИА Новости, 11.12.2023
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11:49 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/fury-1915030998.html
Въезда в Литву из Калининградской области ожидают 265 фур
Въезда в Литву из Калининградской области ожидают 265 фур - РИА Новости, 11.12.2023
Въезда в Литву из Калининградской области ожидают 265 фур
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, выросла до 265 машин: 240 находятся около шлагбаума, 25 - на нейтральной полосе, сообщила... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:49
2023-12-11T11:49
литва
калининградская область
росгранстрой
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КАЛИНИНГРАД, 11 дек — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, выросла до 265 машин: 240 находятся около шлагбаума, 25 - на нейтральной полосе, сообщила пресс-служба Калининградской таможни. "В очереди в направлении Литвы находится 240 грузовых транспортных средств, еще 25, уже оформленных российской стороной, находятся на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободный... На прошлой неделе очередь составляла порядка 180 большегрузов. Вчера она увеличилась до 230 и продолжает расти", - говорится в сообщении. В пресс-службе таможни сообщили РИА Новости, что за последние сутки литовская сторона приняла 76 грузовиков. "Работают стабильно медленно", - сказали в пресс-службе. В Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" отмечается, что отставание от зарезервированного времени составляет более 40 часов. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал "враньем" объяснения Литвы об углубленном досмотре грузовиков с российскими номерами, и заявил, что это "недружественные действия" литовской стороны. В ФГКУ "Росгранстрой" отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же, пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области МАПП "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.
https://ria.ru/20231211/fury-1915028785.html
https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html
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литва, калининградская область, росгранстрой
Литва, Калининградская область, Росгранстрой
Въезда в Литву из Калининградской области ожидают 265 фур

Число фур, ожидающих въезда в Литву из Калининградской области, достигло 265

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 дек — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, выросла до 265 машин: 240 находятся около шлагбаума, 25 - на нейтральной полосе, сообщила пресс-служба Калининградской таможни.
"В очереди в направлении Литвы находится 240 грузовых транспортных средств, еще 25, уже оформленных российской стороной, находятся на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободный... На прошлой неделе очередь составляла порядка 180 большегрузов. Вчера она увеличилась до 230 и продолжает расти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе таможни сообщили РИА Новости, что за последние сутки литовская сторона приняла 76 грузовиков. "Работают стабильно медленно", - сказали в пресс-службе.
В Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" отмечается, что отставание от зарезервированного времени составляет более 40 часов.
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Вчера, 11:40
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал "враньем" объяснения Литвы об углубленном досмотре грузовиков с российскими номерами, и заявил, что это "недружественные действия" литовской стороны.
В ФГКУ "Росгранстрой" отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же, пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.
Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области МАПП "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.
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ЛитваКалининградская областьРосгранстрой
 
 
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