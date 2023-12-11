https://ria.ru/20231211/fury-1915028785.html
Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур
Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур - РИА Новости, 11.12.2023
Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур
Въезда в страны ЕС из Белоруссии ожидают более 3300 фур, самый загруженный участок - на въезд в Литву, очередь увеличилась почти до 2 тысяч большегрузов,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:40
2023-12-11T11:40
2023-12-11T11:40
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Въезда в страны ЕС из Белоруссии ожидают более 3300 фур, самый загруженный участок - на въезд в Литву, очередь увеличилась почти до 2 тысяч большегрузов, сообщает белорусский госпогранкомитет в телеграм-канале. "Самый загруженный маршрут на литовском направлении проходит через сопредельный пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Контрольные службы сопредельных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию всего 28% большегрузов. Въезда в Литву ожидают более 1870 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства.В госпогранкомитете отметили, что более 950 грузовиков фиксируются перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи), его сотрудники c пятницы оформили около 66% авто от нормы. Также в латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы выполнили норму по пропуску на 48% - въезда на сопредельную территорию ожидают более 485 фур, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231208/probka-1914580801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, евросоюз
В мире, Литва, Белоруссия, Евросоюз
Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур
Госпогранкомитет Белоруссии: очередь на въезд в Литву увеличилась до 2 тысяч фур
МИНСК, 11 дек – РИА Новости.
Въезда в страны ЕС из Белоруссии ожидают более 3300 фур, самый загруженный участок - на въезд в Литву, очередь увеличилась почти до 2 тысяч большегрузов, сообщает белорусский госпогранкомитет в телеграм-канале
.
"Самый загруженный маршрут на литовском направлении проходит через сопредельный пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Контрольные службы сопредельных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию всего 28% большегрузов. Въезда в Литву ожидают более 1870 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства.
В госпогранкомитете отметили, что более 950 грузовиков фиксируются перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи), его сотрудники c пятницы оформили около 66% авто от нормы.
Также в латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы выполнили норму по пропуску на 48% - въезда на сопредельную территорию ожидают более 485 фур, добавили в ведомстве.
На границе Польши и Украины образовалась пробка из более чем трех тысяч фур