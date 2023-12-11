https://ria.ru/20231211/fury-1915028785.html

Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур

Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур - РИА Новости, 11.12.2023

Въезда в Литву из Белоруссии ждут до двух тысяч фур

Въезда в страны ЕС из Белоруссии ожидают более 3300 фур, самый загруженный участок - на въезд в Литву, очередь увеличилась почти до 2 тысяч большегрузов,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:40

2023-12-11T11:40

2023-12-11T11:40

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белоруссия

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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Въезда в страны ЕС из Белоруссии ожидают более 3300 фур, самый загруженный участок - на въезд в Литву, очередь увеличилась почти до 2 тысяч большегрузов, сообщает белорусский госпогранкомитет в телеграм-канале. "Самый загруженный маршрут на литовском направлении проходит через сопредельный пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Контрольные службы сопредельных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию всего 28% большегрузов. Въезда в Литву ожидают более 1870 единиц транспорта", - говорится в сообщении ведомства.В госпогранкомитете отметили, что более 950 грузовиков фиксируются перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи), его сотрудники c пятницы оформили около 66% авто от нормы. Также в латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы выполнили норму по пропуску на 48% - въезда на сопредельную территорию ожидают более 485 фур, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231208/probka-1914580801.html

литва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, белоруссия, евросоюз