https://ria.ru/20231211/fosfor-1915188000.html

США намерены узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане

США намерены узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане - РИА Новости, 11.12.2023

США намерены узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане

США намерены "узнать чуть больше" об использовании Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором на территории Ливана, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:56

2023-12-11T21:56

2023-12-11T21:56

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США намерены "узнать чуть больше" об использовании Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором на территории Ливана, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы будем задавать вопросы и постараемся узнать чуть больше", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что сообщения об использовании данного типа вооружений Израилем вызывают беспокойство американских властей. Ранее в понедельник газета Washington Post сообщила, что Израиль в октябре использовал при обстрелах Ливана боеприпасы с белым фосфором, которые были поставлены США. В результате были ранены по меньшей мере девять мирных жителей. Производственные коды, обнаруженные на гильзах, соответствуют номенклатуре, используемой военными США для классификации боеприпасов своего производства. Согласно изданию, эти боеприпасы были изготовлены на складах в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах. Washington Post пишет со ссылкой на экспертов в области вооружений, что светло-зеленый цвет и другие маркировки, например, WP, напечатанные на одной из гильз, соответствуют патронам с белым фосфором. Как отмечается, эти боеприпасы являются частью ежегодных военных поставок США в Израиль. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявляла, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231211/pauzy-1915176175.html

https://ria.ru/20231211/potentsial-1915162853.html

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в мире, израиль, сша, ливан, джон кирби, human rights watch, хамас, хезболла