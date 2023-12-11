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Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 11.12.2023
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13:03 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/forum-1915050863.html
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 11.12.2023
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:03
2023-12-11T13:03
общество
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что благодаря форуму создается комфортная среда для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Для продолжения серьёзного, всестороннего обсуждения актуальных проблем развития реабилитационной индустрии в нашей стране ваши традиционные встречи вновь объединили в Москве представителей профильных министерств и ведомств, экспертных кругов, бизнес-сообщества, волонтёрских организаций. Отрадно, что с каждым годом форум наращивает свой потенциал, служит важному, благородному делу – созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в приветствии. Также российский лидер выразил уверенность в том, что в рамках программы специалисты смогут познакомиться с лучшими разработками и технологическими решениями, обменяться опытом и договориться о запуске совместных проектов. Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума плодотворного, взаимополезного общения и всего самого доброго.
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общество, россия, владимир путин, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"

Путин: форум "Надежда на технологии" помогает людям с ограничениями по здоровью

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что благодаря форуму создается комфортная среда для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Для продолжения серьёзного, всестороннего обсуждения актуальных проблем развития реабилитационной индустрии в нашей стране ваши традиционные встречи вновь объединили в Москве представителей профильных министерств и ведомств, экспертных кругов, бизнес-сообщества, волонтёрских организаций. Отрадно, что с каждым годом форум наращивает свой потенциал, служит важному, благородному делу – созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в приветствии.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что в рамках программы специалисты смогут познакомиться с лучшими разработками и технологическими решениями, обменяться опытом и договориться о запуске совместных проектов.
Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума плодотворного, взаимополезного общения и всего самого доброго.
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