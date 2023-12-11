https://ria.ru/20231211/forum-1915050863.html
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 11.12.2023
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:03
2023-12-11T13:03
2023-12-11T13:03
общество
россия
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что благодаря форуму создается комфортная среда для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Для продолжения серьёзного, всестороннего обсуждения актуальных проблем развития реабилитационной индустрии в нашей стране ваши традиционные встречи вновь объединили в Москве представителей профильных министерств и ведомств, экспертных кругов, бизнес-сообщества, волонтёрских организаций. Отрадно, что с каждым годом форум наращивает свой потенциал, служит важному, благородному делу – созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в приветствии. Также российский лидер выразил уверенность в том, что в рамках программы специалисты смогут познакомиться с лучшими разработками и технологическими решениями, обменяться опытом и договориться о запуске совместных проектов. Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума плодотворного, взаимополезного общения и всего самого доброго.
https://ria.ru/20231211/pravitelstvo-1915012425.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0a8b8d99a821563aa741904ba7e13656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин: форум "Надежда на технологии" помогает людям с ограничениями по здоровью