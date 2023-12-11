https://ria.ru/20231211/flot-1915091760.html

Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин

Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2023

Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин

Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:17

2023-12-11T15:17

2023-12-11T15:37

безопасность

россия

владимир путин

александр i

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружениями, и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся", - сказал Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках "Александр III" и "Красноярск".Он отметил, что "Александр III" - уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" - четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень".

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Путин: "Мы последовательно оснащаем флот самой современной техникой" Путин: "Мы последовательно оснащаем флот самой современной техникой" 2023-12-11T15:17 true PT1M16S

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безопасность, россия, владимир путин, александр i