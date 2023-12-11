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Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2023
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15:17 11.12.2023 (обновлено: 15:37 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/flot-1915091760.html
Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин
Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2023
Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин
Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:17
2023-12-11T15:37
безопасность
россия
владимир путин
александр i
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружениями, и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся", - сказал Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках "Александр III" и "Красноярск".Он отметил, что "Александр III" - уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" - четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень".
https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html
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Путин: "Мы последовательно оснащаем флот самой современной техникой"
Путин: "Мы последовательно оснащаем флот самой современной техникой"
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безопасность, россия, владимир путин, александр i
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Александр I
Россия последовательно оснащает флот современной техникой, заявил Путин

Путин: Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой

Читать ria.ru в
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружениями, и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся", - сказал Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках "Александр III" и "Красноярск".
Он отметил, что "Александр III" - уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" - четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень".
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