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Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила - РИА Новости, 11.12.2023
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10:28 11.12.2023 (обновлено: 17:05 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/flot-1915012802.html
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила - РИА Новости, 11.12.2023
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила
Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:28
2023-12-11T17:05
безопасность
манила
атр
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.&quot;Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) &quot;Адмирал Трибуц&quot; и &quot;Адмирал Пантелеев&quot; прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что в филиппинском порту отряд пробудет до 14 декабря. В Маниле для российских моряков запланированы отдых и экскурсии по историческим местам города. Дальний поход кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.
https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
манила
атр
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безопасность, манила, атр, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Манила, АТР, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила

Корабли Тихоокеанского флота зашли в филиппинский порт Манила

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
«

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", говорится в сообщении.

Отмечается, что в филиппинском порту отряд пробудет до 14 декабря. В Маниле для российских моряков запланированы отдых и экскурсии по историческим местам города.
Дальний поход кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.
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БезопасностьМанилаАТРВладивостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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