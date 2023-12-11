https://ria.ru/20231211/flot-1915012802.html
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила - РИА Новости, 11.12.2023
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила
Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:28
2023-12-11T10:28
2023-12-11T17:05
безопасность
манила
атр
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_0:47:3238:1868_1920x0_80_0_0_74c0a46114e90cc3c83755c2d4c42a92.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота."Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — говорится в сообщении.Отмечается, что в филиппинском порту отряд пробудет до 14 декабря. В Маниле для российских моряков запланированы отдых и экскурсии по историческим местам города. Дальний поход кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.
https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
манила
атр
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6ed563f2d45ecc17dd1993c75f8cc576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, манила, атр, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Манила, АТР, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила
Корабли Тихоокеанского флота зашли в филиппинский порт Манила