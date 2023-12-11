https://ria.ru/20231211/flot-1915012802.html

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила - РИА Новости, 11.12.2023

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Манила

Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:28

2023-12-11T10:28

2023-12-11T17:05

безопасность

манила

атр

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота."Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — говорится в сообщении.Отмечается, что в филиппинском порту отряд пробудет до 14 декабря. В Маниле для российских моряков запланированы отдых и экскурсии по историческим местам города. Дальний поход кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" начался 7 октября, когда они вышли из Владивостока.

https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html

манила

атр

владивосток

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безопасность, манила, атр, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии