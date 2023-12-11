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В Эр-Рияде заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов - РИА Новости, 11.12.2023
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18:41 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/filial-1915159423.html
В Эр-Рияде заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов
В Эр-Рияде заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов - РИА Новости, 11.12.2023
В Эр-Рияде заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов
Министр образования Саудовской Аравии Юсуф Аль Буен на встрече с российской делегацией в столице Эр-Рияде заявил, что власти страны готовы к открытию филиалов... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:41
2023-12-11T18:41
саудовская аравия
россия
ближний восток
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ЭР-РИЯД, 11 дек – РИА Новости. Министр образования Саудовской Аравии Юсуф Аль Буен на встрече с российской делегацией в столице Эр-Рияде заявил, что власти страны готовы к открытию филиалов российских вузов, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор – руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. "Во время переговоров с министром в воскресенье был рассмотрен вопрос об открытии филиалов вузов РФ в этой стране. Глава минбразования Саудовской Аравии сказал, что в КСА весьма заинтересованы в расширении связей в образовательной и научной сферах, в особенности с такими крупными университетами, как ВШЭ. При этом, он отметил, что в настоящее время происходит подготовка ряда двусторонних документов, в том числе соглашения о взаимном признании дипломов", - отметил Бакланов. Он сообщил, что в беседе с министром приняли участие советник директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров и муфтий Башкирии Айнур Биргалин. Они также поделились своими впечатлениями о встрече с руководителем образовательного ведомства Саудовской Аравии. "Министр выразил удовлетворение тем, что в РФ уделяется пристальное внимание исламскому образованию. Он сказал, что саудовская сторона настроена на тесное взаимодействие с российскими коллегами в этом направлении", - добавил Бакланов. "Стороны условились продолжить контакты при содействии российского посольства в Эр-Рияде", - сказал он.
https://ria.ru/20231210/vostok-1914920977.html
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саудовская аравия, россия, ближний восток, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Саудовская Аравия, Россия, Ближний Восток, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
В Эр-Рияде заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов

В Минобразования КСА заявили о готовности к открытию филиалов российских вузов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЭР-РИЯД, 11 дек – РИА Новости. Министр образования Саудовской Аравии Юсуф Аль Буен на встрече с российской делегацией в столице Эр-Рияде заявил, что власти страны готовы к открытию филиалов российских вузов, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор – руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
"Во время переговоров с министром в воскресенье был рассмотрен вопрос об открытии филиалов вузов РФ в этой стране. Глава минбразования Саудовской Аравии сказал, что в КСА весьма заинтересованы в расширении связей в образовательной и научной сферах, в особенности с такими крупными университетами, как ВШЭ. При этом, он отметил, что в настоящее время происходит подготовка ряда двусторонних документов, в том числе соглашения о взаимном признании дипломов", - отметил Бакланов.
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Он сообщил, что в беседе с министром приняли участие советник директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров и муфтий Башкирии Айнур Биргалин.
Они также поделились своими впечатлениями о встрече с руководителем образовательного ведомства Саудовской Аравии.
"Министр выразил удовлетворение тем, что в РФ уделяется пристальное внимание исламскому образованию. Он сказал, что саудовская сторона настроена на тесное взаимодействие с российскими коллегами в этом направлении", - добавил Бакланов.
"Стороны условились продолжить контакты при содействии российского посольства в Эр-Рияде", - сказал он.
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