https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html

Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины

Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины - РИА Новости, 11.12.2023

Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины

Российские специалисты в противодействии украинской антироссийской пропаганде должны работать на опережение, считает руководитель Национального центра... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:44

2023-12-11T14:44

2023-12-11T14:44

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские специалисты в противодействии украинской антироссийской пропаганде должны работать на опережение, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "В настоящее время появляются новые центры антироссийской информационной активности", - констатировала Малышева, выступая на круглом столе по противодействию аноироссийской украинской пропаганде. По ее словам, эти центры, действующие с подачи Запада, подают историю в выгодном им ключе - территориальное расширение России рассматривается как агрессия и колонизация, существование в рамках единого государства - как оккупация, подчеркивается якобы имперский и тоталитарный характер СССР. "Для нас это информационная война, это объективно. Поэтому надо знать оружие противника и надо играть на опережение... Работа на опережение, понимание общественно значимых ключевых точек исторической памяти представляется одним из необходимых условий противостояния той пропаганде, о которой мы говорим", - подчеркнула Малышева. Одним из проектов, направленных на такую работу на опережение, она назвала общероссийский проект "Без срока давности", который формирует в обществе неприятие нацизма, в том числе его современных форм.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915017179.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр