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Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html
Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины
Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины - РИА Новости, 11.12.2023
Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины
Российские специалисты в противодействии украинской антироссийской пропаганде должны работать на опережение, считает руководитель Национального центра... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:44
2023-12-11T14:44
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские специалисты в противодействии украинской антироссийской пропаганде должны работать на опережение, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "В настоящее время появляются новые центры антироссийской информационной активности", - констатировала Малышева, выступая на круглом столе по противодействию аноироссийской украинской пропаганде. По ее словам, эти центры, действующие с подачи Запада, подают историю в выгодном им ключе - территориальное расширение России рассматривается как агрессия и колонизация, существование в рамках единого государства - как оккупация, подчеркивается якобы имперский и тоталитарный характер СССР. "Для нас это информационная война, это объективно. Поэтому надо знать оружие противника и надо играть на опережение... Работа на опережение, понимание общественно значимых ключевых точек исторической памяти представляется одним из необходимых условий противостояния той пропаганде, о которой мы говорим", - подчеркнула Малышева. Одним из проектов, направленных на такую работу на опережение, она назвала общероссийский проект "Без срока давности", который формирует в обществе неприятие нацизма, в том числе его современных форм.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915017179.html
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общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины

Историк Малышева: экспертам важно упреждать новые антироссийские фейки Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские специалисты в противодействии украинской антироссийской пропаганде должны работать на опережение, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
"В настоящее время появляются новые центры антироссийской информационной активности", - констатировала Малышева, выступая на круглом столе по противодействию аноироссийской украинской пропаганде. По ее словам, эти центры, действующие с подачи Запада, подают историю в выгодном им ключе - территориальное расширение России рассматривается как агрессия и колонизация, существование в рамках единого государства - как оккупация, подчеркивается якобы имперский и тоталитарный характер СССР.
"Для нас это информационная война, это объективно. Поэтому надо знать оружие противника и надо играть на опережение... Работа на опережение, понимание общественно значимых ключевых точек исторической памяти представляется одним из необходимых условий противостояния той пропаганде, о которой мы говорим", - подчеркнула Малышева.
Одним из проектов, направленных на такую работу на опережение, она назвала общероссийский проект "Без срока давности", который формирует в обществе неприятие нацизма, в том числе его современных форм.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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