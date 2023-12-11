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СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 11.12.2023 (обновлено: 11:04 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/es-1915009250.html
СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал
СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал - РИА Новости, 11.12.2023
СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал
В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:07
2023-12-11T11:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал, сообщили в пресс-бюро СВР.Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди возможных преемников рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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вооруженные силы украины, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал

Нарышкин заявил, что Запад хочет заменить Зеленского на нового Пилсудского

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал, сообщили в пресс-бюро СВР.
Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди возможных преемников рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко.
"По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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