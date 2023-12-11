https://ria.ru/20231211/es-1915009250.html

СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал

СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал - РИА Новости, 11.12.2023

СВР: Брюссель ждет, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал

В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:07

2023-12-11T10:07

2023-12-11T11:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал, сообщили в пресс-бюро СВР.Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди возможных преемников рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)